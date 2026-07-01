Un incendio sin control en Leciñena, Zaragoza, arrasa ya más de 2.200 hectáreas

El incendio de Leciñena, en Zaragoza, sigue sin control. El viento complica su extinción y el fuego ha arrasado más de 2.200 hectáreas.

Alrededor de las 15:50 horas se iniciaba este fuego que pasó de manera inmediata de una situación operativa tipo 1 a la 2. El despliegue de medios en la zona ha sido muy rápido, porque la columna de humo indicaba que el fuego tenía mucho potencial y al adentrarse en masa forestal se ha actuado más en los flancos.

La UME se ha desplazado a la zona, más de 250 efectivos trabajan en la extinción. El fuego está afectando a zona forestal de la Sierra de Alcubierre, pinar, monte bajo y cultivos agrícolas.

Por el momento la población no corre peligro aunque ya se han llevado a cabo varios cortes de carreteras.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro apuntaba que "estamos ante un incendio mucho más preocupante que el de la semana pasada, con una afección real de masa forestal y una evolución muy rápida: en apenas una hora hemos pasado de situación operativa 0 a 2 y hemos tenido que activar a la UME".

Las previsiones meteorológicas no son buenas para esta jornada porque el Cierzo y las altas temperaturas pueden complicar su extinción. Se activa el aviso de nivel amarillo por rachas de viento que pueden llegar a alcanzar los 70 kilómetros por hora.

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