El empresario Julio Martínez podría tirar de la manta muy pronto en el 'caso Zapatero' siguiendo el ejemplo de Aldama: "Su familia le está convenciendo"

Pelayo Barro, periodista de The Objective, ha asegurado en 'Espejo Público' que el empresario amigo de José Luis Rodríguez Zapatero Julio Martínez se está planteando colaborar con la justicia en el 'caso Plus Ultra'.

El que fuera testaferro de Zapatero está recibiendo presiones de su propia familia para contar información relevante del caso a los investigadores. Su nueva abogada, María Dolores Márquez de Prado, le habrían convencido para negociar a cambio de cooperar en el caso.

En estos momentos difíciles Julio Martínez ha acudido a su familia como refugio. Intentó aplazar su comparecencia en el Senado alegando graves problemas de salud mental. Ha pasado meses difíciles y su entorno familiar no se ha separado de él. No tiene hijos pero sí muchos hermanos que le han apoyado y le han dado su consejo. Sus hermanos le recomiendan que colabore con los investigadores y la propia Fiscalía.

"Lo importante es que ahora todo el mundo aporte la información que tiene"

La socióloga Carolina Pulido mantiene que el expresidente Zapatero tiene motivos para querer colaborar con la justicia. Añade que en este momento el caso está en fase de investigación y lo importante es que ahora todo el mundo aporte la información que tiene.

Por su parte, Juan Diego Madueño, destaca que la familia quiere lo mejor Julio Martínez y por eso le animan a explorar la llamada 'vía Aldama'. "El ciudadano privado tiene que ser condenado pero hay que pedirle más cuentas a los cargos públicos que se ven envueltos en este tipo de casos".

Pone sobre la mesa que la nueva abogada de Martínez fue fiscal de la Audiencia Nacional y es experta en este tipo de pactos. Fue ella quien cogió la defensa de Imanol Arias por el que se le pedían 27 años de prisión y consiguió que la oena quedara en dos años. No llegó a entrar en prisión porque colaboró con la Fiscalía.

Sobre el paradero del conocido como 'Julito' destaca Pelayo Barro que ya no se encuentra en el ático de la calle Diego de León donde él residía y estaba la sede de la empresa 'Análisis Relevante'. Estaba de alquiler y los caseros de este inmueble habían decidido cortar con el alquiler de esa propiedad.

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