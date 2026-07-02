La cúpula de la Guardia Civil, imputada por el caso Leire Díez: el juez cita a Mercedes González y al DAO el 16 de julio

La investigación sobre el denominado caso de la "fontanera" Leire Díez da un nuevo giro. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Ambos deberán declarar como investigados el próximo 16 de julio.

La decisión judicial se produce en el marco de una causa que trata de determinar si existieron actuaciones dirigidas a obstaculizar investigaciones judiciales y beneficiar a determinadas personas relacionadas con procedimientos de especial relevancia política.

En este contexto, la periodista de OKDIARIO Pilar Rodríguez Losantos ha asegurado que la investigación se centra en determinar "si después de las reuniones ella llevó algún plan con las cloacas".

Según ha explicado , los indicios recopilados apuntan a una posible intervención de la cúpula de la Guardia Civil en una investigación relacionada con el hermano del presidente del Gobierno.

"La imputación tiene que ver con si después de las reuniones ella llevó algún plan con las cloacas. Hay pruebas que demuestran que el DAO, después de hablar con la directora de la Guardia Civil, le dijo a los agentes encargados de investigar los informes del hermano de Pedro Sánchez que frenaran esos informes, que tenían que salir rápido y sin ninguna prueba concluyente que demostrara su culpabilidad", afirmó Rodríguez Losantos.

Los mensajes, la geolocalización y una libreta

La periodista también ha hecho referencia a las pruebas que, según sostiene, obran ya en la causa y que servirían para acreditar los contactos entre Leire Díez y la directora general de la Guardia Civil. "Esto es una combinación de WhatsApps que tenía Leire Díez con gente de su entorno, entre los que estaba Vicente Fernández, presidente del SEPE, donde se habían desarrollado las conversaciones principales con Mercedes González", explicó.

A esos mensajes, añadió, se suma otra evidencia. "Esto se cruza con la geolocalización del móvil de Leire Díez, que demuestra que esos días en los que decía que se había reunido con ella era verdad. Además, en su libreta apuntaba cosas que le iba a pedir a la directora y luego el boletín interno de la Guardia Civil donde sale la plaza que ella pidió", aseguró.

Rodríguez Losantos también ha vinculado estas supuestas gestiones con una persona investigada en el caso Ábalos. "Además, a una de las personas que estaban involucradas en el caso Ábalos para que no cantara, Leire Díez le pidió que le consiguiera una plaza en Roma y al día siguiente la Guardia Civil publicó una plaza con las características que ella había pedido", sostiene.

La investigación continúa abierta y será la declaración de Mercedes González y Manuel Llamas, prevista para el próximo 16 de julio, la que permita al juez avanzar en el esclarecimiento de unos hechos que afectan a la cúpula de la Guardia Civil y que se enmarcan en una de las causas judiciales con mayor repercusión política de los últimos meses.

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