Georgina Rodríguez presenta Mimoa: la marca comfy que quiere cambiar la relación de las mujeres con su cuerpo

Georgina Rodríguez ha vuelto a demostrar que su influencia en la industria de la moda va mucho más allá de las alfombras rojas. Y es que tras meses de expectación y un misticismo absoluto en sus redes sociales, la modelo y empresaria ha desvelado su proyecto más personal: Mimoa.

Se trata de una firma que no nace con la vocación de ser una marca de ropa deportiva más, sino como una reivindicación sobre la relación que las mujeres mantienen con sus propios cuerpos.

Así pues, en este artículo te contamos todos los detalles de Mimoa, para que descubras lo más importante de la firma antes de hacer un pedido. Te detallamos sobre las prendas, la filosofía que hay detrás de la marca y sus precios.

"Vestimos para que vuelvas a ti"

En una época marcada por la sobreexposición y la búsqueda constante de la perfección, el mensaje de la firma es un oasis de calma. Tal y como explica su carta de presentación, la marca "nace del silencio que queda cuando ya no queda nada por demostrar. Nace del cuerpo plenamente habitado, de la calma que llega cuando te eliges a ti".

La propuesta huye de la idea tradicional de la moda como herramienta de transformación impositiva. Desde Mimoa defienden un concepto mucho más respetuoso: "No creemos en corregir, creemos en acompañar".

Georgina, como CEO de la marca, remarca: "No vestimos para cambiar quién eres, vestimos para que vuelvas a ti. Cada prenda es un gesto de cuidado, un pequeño recordatorio de que tu cuerpo no está hecho para ser corregido, está vivo, es suficiente, es bello".

"Mimoa se adapta a cada mujer y a cada momento"

Más allá de la poética de su filosofía, la propuesta de Georgina Rodríguez aterriza de lleno en una realidad incómoda pero muy común para la mayoría de las mujeres: la de postergar el disfrute de la moda a la espera de un físico idealizado.

"Yo tengo muchas veces la sensación, me gusta algo y digo: Bueno, no me lo voy a comprar porque voy a esperar a estar más fit, voy a poner la pierna más fuerte o voy a rebajar cintura", confiesa la propia Georgina en las piezas promocionales.

Sin embargo, el propósito de su firma es romper ese círculo vicioso: "Mimoa no, Mimoa se adapta a cada mujer y a cada momento".

Más sobre las prendas

Visualmente, la primera colección es una oda al minimalismo sofisticado. Dividida en líneas como Your Flow o Your Signature, la propuesta se asienta en una paleta cromática orgánica y básica: burdeos, verdes, grises, negros y crudos.

Destacan los tops de cuello halter con fruncidos sutiles, chaquetas técnicas de cuello subido con cremallera y pantalones de chándal de pernera ancha (wide leg) que aportan fluidez al movimiento.

Asimismo, la colección incluye piezas de tendencia como boleros de manga larga para superponer sobre sujetadores deportivos y leggings acampanados que estilizan la silueta.

Los precios

Uno de los secretos mejor guardados del lanzamiento era el tema económico de la firma. Lejos de las cifras prohibitivas de la alta costura, Georgina Rodríguez ha apostado por una estrategia de lujo accesible. A continuación os mostramos la horquilla de precios en los que se mueve Mimoa:

Prendas superiores : Los boleros de la línea Your Flow marcan el punto de partida desde los 29 euros.

: Los boleros de la línea Your Flow marcan el punto de partida desde los 29 euros. Tops técnicos : Las piezas clave como el Top Halter de la línea Your Form se sitúan en los 39 euros.

: Las piezas clave como el Top Halter de la línea Your Form se sitúan en los 39 euros. Chaquetas : Las opciones técnicas con cremallera se posicionan en los 59 euros.

: Las opciones técnicas con cremallera se posicionan en los 59 euros. Prendas inferiores: Los pantalones de chándal de la línea Your Signature cierran la escala en los 69 euros.

Con etiquetas de "Edición Limitada" en gran parte de su catálogo, Mimoa no solo consolida a Georgina Rodríguez como empresaria internacional, sino que utiliza su altavoz para lanzar un mensaje necesario: la verdadera elegancia empieza cuando dejamos de exigir imposibles al cuerpo y empezamos, simplemente, a habitarlo.