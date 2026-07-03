Manel Fuentes da la bienvenida a la primera semifinal de Tu cara me suena 13: esta noche en Antena 3

Aunque la gala de la semana pasada nos hizo recordar que se está acercando el final de esta edición, también nos regaló numerazos como el de J Kbello y Nia, el de Martín Savi o la fiesta que montó en un momento Aníbal Gómez como Chimo Bayo.

Esta noche conoceremos al primer finalista de la edición, tal y como anunciará Manel Fuentes al inicio de la duodécima gala. Quién acabe en lo más alto de la clasificación general, pasará directamente a la final y elegirá a quién imitar como exhibición la semana que viene.

Además, esta noche recibiremos la visita de María José Campanario y de Miquel Fernández, que acompañarán a Jesulín de Ubrique y Sole Giménez en sus imitaciones, respectivamente. ¡Te esperamos esta noche, a partir de las 22:00 horas en Antena 3!

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