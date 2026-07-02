El Hormiguero
Ester Expósito y Pablo Motos conquistan la pista de baile a ritmo de salsa
La actriz le dio una clase exprés al presentador de cómo bailar salsa en su última visita al plató.
Publicidad
Ester Expósito estuvo en El Hormiguero durante la promoción de su película El Talento. En su visita, la actriz confesó su pasión por la salsa y no dudó en enseñarle al presentador sus mejores pasos de baile en pleno directo.
Mano a mano, ambos derrocharon complicidad y ritmo sobre el plató. La coreografía demostró las horas de ensayo de la invitada y la sorprendente soltura de Pablo Motos, que no se defendió nada mal en la pista.
Publicidad