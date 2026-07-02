Ester Expósito y Pablo Motos conquistan la pista de baile a ritmo de salsa

Ester Expósito estuvo en El Hormiguero durante la promoción de su película El Talento. En su visita, la actriz confesó su pasión por la salsa y no dudó en enseñarle al presentador sus mejores pasos de baile en pleno directo.

Mano a mano, ambos derrocharon complicidad y ritmo sobre el plató. La coreografía demostró las horas de ensayo de la invitada y la sorprendente soltura de Pablo Motos, que no se defendió nada mal en la pista.