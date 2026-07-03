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Borja Sémper acusa al Gobierno de actuar con "opacidad" en la 'ley de nietos': "La responsabilidad política ha saltado por los aires"

El portavoz del PP rechaza hablar de “pucherazo” electoral, reclama garantías en los procesos de nacionalización y critica la falta de dimisiones tras la investigación judicial a la directora de la Guardia Civil.

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Sofía Avendaño
Publicado:

Borja Sémper ha cargado en Espejo Público contra el Gobierno por la gestión de la 'ley de nietos' y por mantener en sus cargos a la Directora General de la Guardia Civil Mercedes González y al Director Adjunto Operativo (DAO). Ambos están siendo investigados por el denominado 'caso Leire' y comparecerán el próximo 16 de julio.

El portavoz nacional del PP ha defendido que “lo que antes se conocía como responsabilidad política ha saltado por los aires” y lamenta que “cada semana asistimos a un episodio más”.

"Está en juego la dignidad de la Guardia Civil"

El dirigente popular sostiene que, más allá de las responsabilidades individuales, “lo que está en juego es la dignidad de un cuerpo como la Guardia Civil” y critica que “los guardias civiles tengan que investigar a sus superiores”. No obstante, asegura confiar en la profesionalidad del instituto armado y afirmó que “el Estado de derecho va a triunfar aunque Sánchez se empeñe en que no”.

Las declaraciones llegan después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz citara como investigados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al DAO, Manuel Llamas, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en el marco del llamado “caso Leire”. Ambos declararán el próximo 16 de julio, mientras el Gobierno mantiene su respaldo a ambos cargos.

"El PP no habla de pucherazo"

Sobre la 'ley de nietos', Sémper insiste en que el PP “nunca ha puesto en tela de juicio” el derecho a la nacionalidad de los descendientes de quienes abandonaron España por motivos políticos. Sin embargo, denuncia que el procedimiento “se ha convertido en un desbarajuste” y reclama “transparencia” y “garantías legales”, especialmente en la tramitación de expedientes en Cuba. También pidió al Ejecutivo que explique el impacto que podría tener la incorporación de hasta 2,5 millones de nuevos ciudadanos en la prestación de los servicios públicos.

En relación con las dudas expresadas por dirigentes del PP sobre el sistema electoral, Sémper ha rechazado hablar de “pucherazo”. “El PP en ningún momento habla de pucherazo”, asegura, aunque defiende que existen aspectos del proceso de nacionalización que “merecen atención” y justifica que su partido pida explicaciones al Gobierno en el Congreso.

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