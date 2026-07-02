¡Los De la Reina reciben la noticia más esperada! Hugo Brossard frena el traslado de la fábrica a Marruecos

Por fin la suerte sonríe a los De la Reina. Tras la muerte de Antoine Brossard, el futuro de la fábrica estaba en el aire y no se sabía si Hugo, el hijo del difunto, seguiría adelante con los planes de su padre o cambiaría el rumbo por completo.

Y finalmente ha tomado una decisión y Cloe ha sido la encargada de comunicárselo a la familia. ¡Hugo Brossard mantendrá la fábrica en Toledo frenando así el traslado a Marruecos!

Damián, Andrés y Tasio no pueden disimular su alegría. La francesa les confiesa que en parte ha sido gracias a Andrés que fue quien habló con el empresario.

El patriarca abraza y felicita a su hijo: la empresa se ha salvado gracias a él mientras Tasio se siente desplazado: impidió la venta de La Industrial y sabe la verdad sobre la muerte de Antoine.

Además, Cloe les cuenta otra noticia: Hugo Brossard ha despedido a Félix Cifuentes, pero con ella sí que quieren seguir contando. Así, la francesa seguirá al lado de los De la Reina y de Brossard en esta nueva etapa. ¿Qué les deparará el futuro?

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