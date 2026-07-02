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Mejores momentos | 2 de julio

“¡Ésa era la mía!”: el motivo por el que Maya Pixelskaya lamenta quedarse sin pleno en Una de Cuatro

La invitada estaba a punto de firmar la prueba perfecta cuando Michael Jordan se ha cruzado en su camino. ¡Y la siguiente pregunta era sobre el tema que domina!

“¡Ésa era la mía!”: el motivo por el que Maya Pixelskaya lamenta quedarse sin pleno en Una de Cuatro

“¡Ésa era la mía!”: el motivo por el que Maya Pixelskaya lamenta quedarse sin pleno en Una de Cuatro

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Maya Pixelskaya ha tenido un regreso casi perfecto a Pasapalabra. La colaboradora de Zapeando, experta en videojuegos y podcaster ha hecho útiles todos estos conocimientos para arrasar en la primera prueba. De hecho, ha rozado el pleno en Una de Cuatro, hasta que Michael Jordan se ha cruzado en su camino.

El mérito de Maya es que han sido suyos los 26 aciertos del equipo azul. La invitada ha empezado jugando con Shakira, Michael Schumacher, Sonsoles Ónega y Emma Stone. “Excelentes personas”, ha comentado. Nadie se la resistido, hasta que Roberto Leal le ha preguntado por quién llegó a estudiar geografía en la universidad por pasión por la meteorología. Ya nunca se le olvidará que fue Michael Jordan.

Por si fuera poco, la siguiente respuesta correcta, que ya le tocaba a Javier, era Nerón. ¡Y el concursante la ha fallado! “¡Ésa era la mía!”, ha protestado Maya, una experta en historia universal. Al final, se ha quedado con las ganas por partida doble: del pleno y de Nerón. ¡Revívelo en el vídeo!

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