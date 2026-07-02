“He contado mal”: el despiste de David en AlaZ que le hace inalcanzables los 23 aciertos de Javier

Es un gesto que se está convirtiendo en habitual en Pasapalabra: ver cómo David y Javier hacen gestos en AlaZ tratando de encajar palabras en los huecos que aparecen. Saber el número de letras es un factor que juega para ellos a favor y en contra. En este duelo, al concursante barcelonés le ha costado un disgusto en el momento más inoportuno.

David precisamente ha sido el encargado de comenzar la prueba, que ha transcurrido igualada y con grandes jugadas en la primera ronda. Suyo ha sido el mejor tirón de todo este AlaZ: diez respuestas consecutivas. Sin embargo, su buena racha se ha torcido al llegar a la U: por mucho que ha contado las líneas, se ha liado y ha dado una respuesta se de seis letras cuando se buscaba una de siete. Roberto Leal ha aclarado que “untoso” encajaba con la definición, pero la correcta era “untuoso”. “He contado mal”, se ha lamentado el concursante.

Javier, tras haber ido por detrás en el marcador durante la primera ronda, ha conseguido dar la vuelta a la situación a base de aciertos con ayuda de la letra adicional. Con 23-21 a su favor, David se ha rendido y quedaba aún un desenlace vibrante: ¿tenía opciones de ganar el bote de 712.000 euros? Ya con la victoria en la mano, el madrileño ha podido arriesgarse sin presión. ¡No te pierdas todos los detalles de este AlaZ en el vídeo!

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