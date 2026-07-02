El emotivo homenaje a James Van Der Beek al estrenarse la última serie que grabó: Elle, la precuela de Una rubia muy legal

James Van Der Beek vuelve a las pantallas de forma póstuma gracias al estreno de Elle, la esperada precuela en formato serie de Una rubia muy legal.

James Van Der Beek en Elle | Prime Video

El actor, que falleció el pasado mes de febrero a los 48 años tras una dura batalla contra el cáncer colorrectal, interpreta a Dean Wilson, un candidato a la alcaldía que aparece por primera vez en el tercer episodio de la ficción de Prime Video.

El equipo de la producción ha querido honrar su memoria de manera muy especial, incluyendo un rótulo en la pantalla justo antes de los créditos finales del capítulo en el que se puede leer: "En memoria de James Van Der Beek".

Tributo a James Van Der Beek en Elle | Prime Video

Sus compañeros de reparto en la serie han recordado con enorme cariño cómo fue trabajar con él en sus últimos meses de vida. June Diane Raphael, ha remarcado a TV Insider la calidad humana del actor: "Cada vez que había un momento difícil en el set, él compartía historias sobre sus hijos, lo maravillosos que son y por lo que estaban pasando, y yo podía darme cuenta de la clase de padre que era y también de la clase de esposo que era".

Por su parte, el joven actor Jacob Moskovitz también se sumó a las muestras de afecto: "No coincidimos mucho, pero se sentó a almorzar con nosotros y charló con nosotros. Era una persona muy alegre en el set y lo echamos mucho de menos. Nos sentimos realmente honrados de que haya formado parte de la serie".