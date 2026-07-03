Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Caso Leire

Eduardo Rubiño denuncia que el PSOE ha presentado a Leire Díez como 'Antoñita la Fantástica' y pide que sea cesada: "Tiene que caer"

La imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, vuelve a poner el foco en la conocida como 'fontanera del PSOE', añadiendo nuevos presuntos aliados a la trama.

La imputación de Mercedes González vuelve a poner en el foco el 'caso Leire', conocida como la "fontanera del PSOE"

Publicidad

Sofía Avendaño
Publicado:

Tras la imputación de la directora de la Guardia Civil Mercedes González, el caso de Leire Díez vuelve a acaparar titulares. Cada vez son más los que se suman a una de las tramas más enrevesadas de la política española actual. Ahora, tanto González como el director adjunto operativo del cuerpo (DAO) tendrán que comparecer el próximo 16 de julio.

Esta mañana hemos tenido en Espejo Público a Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid, y a Paco Marhuenda, director del diario La Razón. Ambos han expuesto su punto de vista sobre esta trama, mostrando descontento hacia el Partido Socialista y, aunque discrepan en ciertos puntos, ambos llegan a la misma conclusión: el partido de Sánchez debería echarse a un lado.

"El PSOE tiene que dejar de ser un lastre"

Eduardo Rubiño ha dejado muy claro lo que opina sobre Leire Díez: "El Partido Socialista la ha presentado como si fuera 'Antoñita la fantástica' que pasaba por ahí y estamos viendo que va mucho más allá". La conocida como 'fontanera del PSOE' está poniendo la política patas arriba y ahora conocemos a una nueva presunta aliada, que es Mercedes González.

El portavoz adjunto de Más Madrid es muy crítico con la figura de Díez, asegurando que "no puede continuar, tiene que ser cesada o tiene que caer". Teniendo esto en cuenta, denuncia que el PSOE también debería echarse a un lado, "limpiar su casa y dejar de ser un lastre para las personas progresistas". Por su parte, Paco Marhuenda ha añadido al debate que Leire Díez "fue enchufada y rápidamente se hizo íntima de Sánchez".

Para concluir, Rubiño ha defendido su posición como aliado de la izquierda, rogando que se deje ir al Partido Socialista, pues asegura que si sigue gobernando "lo que va a llenar titulares y la actualidad política permanentemente son cosas como esta, que son un bochorno para las personas progresistas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La subdirectora de La Razón opina sobre la posible resolución del juez Peinado con respecto a la esposa del presidente.

Carmen Morodo asegura que Begoña Gómez "es la mártir y el elemento más fácil para movilizar a la izquierda"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Manel Fuentes da la bienvenida a la primera semifinal de Tu cara me suena 13

Manel Fuentes da la bienvenida a la primera semifinal de Tu cara me suena 13: esta noche en Antena 3

Imputación de la directora de la Guardia Civil.

El juez Manuel Ruiz de Lara pide que la directora de la Guardia Civil dimita o sea cesada tras su imputación: "Es absolutamente intolerable"

La 'ley de nietos' o la imputación de Mercedes González vuelven a poner al PSOE contra las cuerdas

Borja Sémper acusa al Gobierno de actuar con "opacidad" en la 'ley de nietos': "La responsabilidad política ha saltado por los aires"

La imputación de Mercedes González vuelve a poner en el foco el 'caso Leire', conocida como la "fontanera del PSOE"
Caso Leire

Eduardo Rubiño denuncia que el PSOE ha presentado a Leire Díez como 'Antoñita la Fantástica' y pide que sea cesada: "Tiene que caer"

¿Se desnudaría por salvar a su familia? Ester Expósito confiesa qué haría ante este dilema moral en El Hormiguero
El Hormiguero

El dilema moral de Ester Expósito en El Hormiguero: ¿se desnudaría por dinero?

¡A todo ritmo! Pablo Motos y Ester Expósito se lanzan a la pista de baile
El Hormiguero

Ester Expósito y Pablo Motos conquistan la pista de baile a ritmo de salsa

La actriz le dio una clase exprés al presentador de cómo bailar salsa en su última visita al plató.

“He contado mal”: el despiste de David en AlaZ que le hace inalcanzables los 23 aciertos de Javier
AlaZ | 2 de julio

“He contado mal”: el despiste de David en AlaZ que hace inalcanzables los 23 aciertos de Javier

El fallo del concursante barcelonés ha supuesto un punto de inflexión en una prueba con emoción hasta el final por las opciones de bote de Javier: ¡con un bote de 712.000 euros!

¡Le tiene calado! La “desconfianza” de David que demuestra cuánto conoce ya a Roberto Leal

¡Le tiene calado! La “desconfianza” de David que demuestra cuánto conoce ya a Roberto Leal

“¡Ésa era la mía!”: el motivo por el que Maya Pixelskaya lamenta quedarse sin pleno en Una de Cuatro

“¡Ésa era la mía!”: el motivo por el que Maya Pixelskaya lamenta quedarse sin pleno en Una de Cuatro

La confesión de Roberto Leal en Pasapalabra sobre su espíritu competitivo: “Llevo mal lo de perder”

La confesión de Roberto Leal en Pasapalabra sobre su espíritu competitivo: “Llevo mal lo de perder”

Publicidad