Eduardo Rubiño denuncia que el PSOE ha presentado a Leire Díez como 'Antoñita la Fantástica' y pide que sea cesada: "Tiene que caer"

Tras la imputación de la directora de la Guardia Civil Mercedes González, el caso de Leire Díez vuelve a acaparar titulares. Cada vez son más los que se suman a una de las tramas más enrevesadas de la política española actual. Ahora, tanto González como el director adjunto operativo del cuerpo (DAO) tendrán que comparecer el próximo 16 de julio.

Esta mañana hemos tenido en Espejo Público a Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid, y a Paco Marhuenda, director del diario La Razón. Ambos han expuesto su punto de vista sobre esta trama, mostrando descontento hacia el Partido Socialista y, aunque discrepan en ciertos puntos, ambos llegan a la misma conclusión: el partido de Sánchez debería echarse a un lado.

"El PSOE tiene que dejar de ser un lastre"

Eduardo Rubiño ha dejado muy claro lo que opina sobre Leire Díez: "El Partido Socialista la ha presentado como si fuera 'Antoñita la fantástica' que pasaba por ahí y estamos viendo que va mucho más allá". La conocida como 'fontanera del PSOE' está poniendo la política patas arriba y ahora conocemos a una nueva presunta aliada, que es Mercedes González.

El portavoz adjunto de Más Madrid es muy crítico con la figura de Díez, asegurando que "no puede continuar, tiene que ser cesada o tiene que caer". Teniendo esto en cuenta, denuncia que el PSOE también debería echarse a un lado, "limpiar su casa y dejar de ser un lastre para las personas progresistas". Por su parte, Paco Marhuenda ha añadido al debate que Leire Díez "fue enchufada y rápidamente se hizo íntima de Sánchez".

Para concluir, Rubiño ha defendido su posición como aliado de la izquierda, rogando que se deje ir al Partido Socialista, pues asegura que si sigue gobernando "lo que va a llenar titulares y la actualidad política permanentemente son cosas como esta, que son un bochorno para las personas progresistas".

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