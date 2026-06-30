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Caso Leire

El PP pide al juez llamar a declarar como testigos a García Ortiz, Villafañe y López Pesquera por las reuniones de Leire y Teijelo en Fiscalía

El PP pide que Álvaro García Ortiz, entre otros, declare como testigo por el caso Leire.

El ex fiscal general Álvaro García Ortiz

El ex fiscal general Álvaro García Ortiz Archivo

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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El Partido Popular ha presentado un escrito en el que solicita al juez Santiago Pedraz que llame a declarar en calidad de testigos a Diego Villafañe Díez, Beatriz López Pesquera, a Ana Isabel García León, a Álvaro García Ortiz y al jefe de seguridad de la sede de Fiscalía de la Calle Fortuny tras conocerse la existencia de reuniones entre Leire Díez y Jacobo Teijelo.

Esta petición llega después de que Jacobo Teijelo, abogado penalista conocido por representar a Santos Cerdán, declararse el pasado 25 de junio en la Audiencia Nacional.

El letrado reconoció haber recibido pagos del PSOE por importe de 125.000 euros, correspondientes a tres facturas por servicios de consultoría jurídica. Además, admitió la existencia de reuniones junto a Leire Díez, la principal investigada en la trama, con altos cargos de la Fiscalía General del Estado, en concreto Diego Villafañe, mano derecha del fiscal general Álvaro García Ortiz, pero se acogió al secreto profesional y al derecho de defensa para no desvelar detalles sobre el contenido de esos encuentros ni sus propósitos concretos.

El PP indica que la declaración "testifical del Sr. García Ortiz resulta necesaria a fin de esclarecer: si tuvo conocimiento, directo o indirecto, del contenido de las reuniones mantenidas por miembros de la Secretaría Técnica con D. Jacobo Teijelo Casanova y, en su caso, con Dª Leire Díez; el momento en que dicho conocimiento se produjo y la vía por la que se le trasladó; las instrucciones, valoraciones o directrices que, en su condición de superior jerárquico, hubiera podido impartir respecto del tratamiento de la información recibida y de los escritos y denuncia referidos; las razones por las que no se promovió actuación procesal alguna pese a la potencial relevancia penal advertida por los fiscales intervinientes; y el criterio seguido para que tales contactos no quedaran reflejados en registro formal alguno de la institución".

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