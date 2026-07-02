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¿Amante a la fuga? El motivo por el que un hombre ha revolucionado Denia tras salir huyendo desnudo

La policía ha encontrado a un hombre corriendo desnudo en plena calle. Según los vecinos, todo fue producto de una infidelidad y la llegada temprana del marido de su supuesto amante.

Denia

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Sobre las seis de la mañana, un hombre ha sido pillado colgado de un balcón y corriendo por la calle completamente desnudo. Tal era la escena, que la Policía Local tuvo que acudir ante el escándalo.

Según los vecinos de la zona, todo ocurrió a raíz de una infidelidad. La pareja de la supuesto amante apareció antes de tiempo y el hombre tuvo que salir corriendo... con lo puesto.

"Son tres metros y medio de altura desde los que saltó", afirma nuestro compañero Pablo Muñiz. El 'amante fugado' rompió un cristal para salir al balcón y llegó a magullarse, pero finalmente saltó a la calle y corrió durante más de 20 minutos.

Los vecinos de Denia no hablan de otra cosa y, por mucho que lo haya intentado evitar, es poco probable que la noticia no haya llegado a oídos del marido de su amante... ¡Todos los detalles en el vídeo de arriba!

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