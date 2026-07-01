Antonio Resines y Quim Gutiérrez confiesa sus peores robos: "Tenía una maleta hecha para la cárcel"

Antonio Resines y Quim Gutiérrez, ambos invitados del Club Platino de El Hormiguero, han visitado el plató de Pablo Motos para cerrar la temporada por todo lo alto. Una noche que está dando pie a la más divertida faceta de ambos intérpretes, quienes no han dudado en confesar su pasado criminal cuándo el presentador les ha preguntado sobre sus "robos en la vida real".

Resines ha sido el primero en destapar la verdad. "Cosas intelectuales", bromeaba en un principio: "Sobre todo fuera de España, en Francia". Su gran velocidad impidió que le llegaran a atrapar, cuando robaba aquello que "no podía comprar, como pantalones, botas de rugby o camisetas".

Cuando le ha llegado el turno a Quim, el actor ha confesado su "hurto más fragrante" en un supermercado cuando tan solo tenía 6 años. Y es que había una marca de detergente que regalaba un muñeco con cada paquete y, después de un buen rato de idas y venidas, Gutiérrez se animó a llevárselo. A pesar de que no le cogieron, el pequeño Quim lo pasó verdaderamente mal durante una semana, teniendo "ya una maleta hecha para la cárcel" y temblando cada vez que llamaban por teléfono a la casa.

¡Dale play al vídeo y revive este divertido momento!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas