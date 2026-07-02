El juez Pedraz imputa a la directora general y al DAO de la Guardia Civil por el caso Leire Díez

El juez de la Audiencia Nacional ha imputado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, por las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para que se investigara a la UCO por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno, según ha podido confirmar Antena 3 Noticias.

La Fiscalía Anticorrupción también pedía su imputación, al igual que la acusación popular que dirige el Partido Popular, quién lo solicitó a través de un escrito al juez Santiago Pedraz. Esta última lo hizo tras las declaraciones que prestaron, entre otros, varios mandos del instituto armado en calidad de testigos como el exjefe de la UCO, Rafael Yuste, quien ratificó ante el juez que el DAO Manuel Llamas pidió "ponerse de perfil" y no ser "proactivo" en casos con "afectación política".

La misma también pidió la del ex director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, pero el magistrado no ha considerado que deba ser imputado.

Marlaska mantiene su confianza

Tras la imputación el ministro del Interior se ha pronunciado sobre la decisión del juez que instruye el caso. Según han informado Antena 3 Noticias fuentes de su departamento, Fernando Grande-Marlaska mantiene su confianza tanto en Mercedes González y Manuel Llamas.

Ambos seguirán ejerciendo sus funciones, además de mostrar la máxima máxima colaboración con la justicia en todo lo que se les requiera.

Negó su participación

El pasado 16 de junio, el Partido Popular citó en el Senado a Mercedes González, quien negó haber participado "jamás, nunca" en ninguna "trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa (UCO)" ni contra ningún agente del cuerpo, "ni por influencia de la señora Leire Díez ni por nadie".

La UCO apunta en sus informes tres encuentros de la directora general del instituto armado con la exmilitante socialista: el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025. Los agentes subrayan que González conocía la actividad realizada por Leire.

Mensajes borrados

Asimismo sospechan de que la presunta fontanera está detras de la decisión de que se abriera una información reservada para investigar si la UCO era responsable de la filtración de unos mensajes entre Ábalos y Pedro Sánchez, publicados en 'El Mundo', y que los agentes relacionan con otros mensajes que se intercambiaron Leire y Mercedes González y que aparecen borrados.

"El primero de ellos resulta compatible con que se haya eliminado una conversación previa e iniciado una nueva y, por su parte, el segundo, resulta indicativo de que en esa fecha y a esa hora, por parte de la directora general de la Guardia Civil se activó en la conversación entre ambas el borrado automático de mensajes, con un periodo de cadencia de 24 horas", señala la UCO en el informe.

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