El dilema moral de Ester Expósito en El Hormiguero: ¿se desnudaría por dinero?

Ester Expósito visitó a Pablo Motos para presentar su largometraje El Talento. Durante la entrevista, el presentador le planteó el mismo dilema extremo que sufre su personaje en la ficción: si sería capaz de desnudarse económicamente para salvar a su familia.

Mientras el presentador confesó que él sí lo haría, la actriz descartó la idea rotundamente. La intérprete argumentó que el cuerpo femenino sigue sufriendo una fuerte connotación sexual hoy en día, por lo que no se consideró capaz de dar ese paso.