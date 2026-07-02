Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Caso Leire

Marlaska cambia de versión y ahora asegura que Mercedes González sí le informó de una reunión con Leire Díez

Desde que comenzaron a investigar a la directora de la Guardia Civil, el ministro del Interior ha asegurado que mantenía su confianza en ella.

Imagen de Fernando Grande-Marlaska y Mercedes González

Marlaska cambia de versión y ahora asegura que Mercedes González sí le informó de una reunión con Leire Díez | EFE

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al DAO del cuerpo, Manuel Llamas, en el caso Leire.

Según han detallado fuentes jurídicas, el juez ha citado a González a declarar como imputada por presuntos delitos de prevaricación y contra la administración de Justicia el próximo 16 de julio en relación a las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez.

Desde que el magistrado comenzó a investigar a la directora general de la Guardia Civil, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ha asegurado "mantener" su confianza en la directora de la Guardia Civil y en el DAO. Desde ese momento, el ministro también ha cambiado su versión en cuanto a las supuestas reuniones entre la fontanera del PSOE y la directora del Instituto Armado.

De negar que González hubiese tenido alguna relación con Leire a admitir que le informó de un encuentro con la fontanera del PSOE: el cambio de versión de Grande-Marlaska

En un primer momento, Grande-Marlaska negó que la máxima responsable del Instituto Armado hubiera "tenido ninguna relación con Leire Díez en términos de ningún tipo". Sin embargo, durante su comparecencia en la comisión de investigación en el Senado, el ministro ha asegurado que "Mercedes González le informó en su día de un encuentro con Leire Díez".

Según Marlaska, la primera vez que supo de Leire fue cuando González le contó que se habían reunido y que le había pedido "una rehabilitación" del comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, lo cual le llamó la atención "y no en positivo".

Según su relato, supo que ellas habían tenido dos reuniones previas en los meses anteriores, pero cree que en esos encuentros no trataron nada relevante "para el desempeño de su cargo".

Tal y como ha expuesto el ministro, de la tercera reunión Mercedes González "se levantó" al oír esa petición. Asimismo, Marlaska ha reiterado que "no tiene dudas sobre la probidad o buen hacer de la directora de la Guardia Civil".

Además, ha negado que Mercedes González o él mismo hayan dado versiones contradictorias sobre la presunta trama de Leire Díez, de la que ha subrayado que no hay nadie de Interior "infectado", para agregar: "Mientras tenga la confianza del presidente, continuaré".

Asimismo, ha remarcado que su ministerio "está limpio" y sostiene que "la trama está fuera del Ministerio".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Renuncia la directora de la Agencia Tributaria tras cuatro años al frente y en plena crisis por el caso 'Plus Ultra'

Imagen de la directora general de la Agencia Tributaria Soledad Fernández

Publicidad

España

Imagen de Fernando Grande-Marlaska y Mercedes González

Marlaska cambia de versión y ahora asegura que Mercedes González sí le informó de una reunión con Leire Díez

Imagen del líder popular, Juanma Moreno, junto al líder de Vox, Manuel Gavira

PP y Vox alcanzan un acuerdo para la investidura de Juanma Moreno en Andalucía

Efemérides

Josu Ternera, exjefe de ETA, queda absuelto en su último juicio pendiente en Francia

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con representantes de ERC y de los Comuns y representantes de los agentes sociales
Cataluña

El Parlament aprueba los primeros Presupuestos de Illa con el apoyo del PSC, ERC y Comuns

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska
Caso Leire

El Gobierno "mantiene su confianza" en la directora general y en el DAO de la Guardia Civil tras su imputación en el caso Leire Díez

Asociaciones de la Guardia Civil exigen la dimisión de la directora general Mercedes González
Guardia Civil

Asociaciones de la Guardia Civil exigen la dimisión de la directora general Mercedes González tras su imputación

Piden la dimisión "con urgencia" de la directora general de la Guardia Civil tras su imputación en el 'caso Leire Díez'.

Mercedes González
Leire Díez

El juez Pedraz imputa a la directora general y al DAO de la Guardia Civil por el caso Leire Díez

Tanto la Fiscalía como la acusación popular pidieron la imputación de Mercedes González y Manuel Llamas por maniobras en la trama Leire Díez.

Decenas de collares, brazaletes, relojes y otras joyas en una caja fuete de Zapatero-.

Hacienda se persona contra Zapatero por las joyas encontradas en su despacho

Peleas y caos en una oficina de inmigración sin cita previa en Barcelona

Más de 1.100.000 personas han solicitado acogerse a la regularización extraordinaria de migrantes del Gobierno

El empresario Julio Martínez.

Julio Martínez, el amigo de Zapatero, no guardará silencio el próximo 21 de julio durante su citación ante el juez

Publicidad