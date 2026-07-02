Marlaska cambia de versión y ahora asegura que Mercedes González sí le informó de una reunión con Leire Díez

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al DAO del cuerpo, Manuel Llamas, en el caso Leire.

Según han detallado fuentes jurídicas, el juez ha citado a González a declarar como imputada por presuntos delitos de prevaricación y contra la administración de Justicia el próximo 16 de julio en relación a las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez.

Desde que el magistrado comenzó a investigar a la directora general de la Guardia Civil, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ha asegurado "mantener" su confianza en la directora de la Guardia Civil y en el DAO. Desde ese momento, el ministro también ha cambiado su versión en cuanto a las supuestas reuniones entre la fontanera del PSOE y la directora del Instituto Armado.

De negar que González hubiese tenido alguna relación con Leire a admitir que le informó de un encuentro con la fontanera del PSOE: el cambio de versión de Grande-Marlaska

En un primer momento, Grande-Marlaska negó que la máxima responsable del Instituto Armado hubiera "tenido ninguna relación con Leire Díez en términos de ningún tipo". Sin embargo, durante su comparecencia en la comisión de investigación en el Senado, el ministro ha asegurado que "Mercedes González le informó en su día de un encuentro con Leire Díez".

Según Marlaska, la primera vez que supo de Leire fue cuando González le contó que se habían reunido y que le había pedido "una rehabilitación" del comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, lo cual le llamó la atención "y no en positivo".

Según su relato, supo que ellas habían tenido dos reuniones previas en los meses anteriores, pero cree que en esos encuentros no trataron nada relevante "para el desempeño de su cargo".

Tal y como ha expuesto el ministro, de la tercera reunión Mercedes González "se levantó" al oír esa petición. Asimismo, Marlaska ha reiterado que "no tiene dudas sobre la probidad o buen hacer de la directora de la Guardia Civil".

Además, ha negado que Mercedes González o él mismo hayan dado versiones contradictorias sobre la presunta trama de Leire Díez, de la que ha subrayado que no hay nadie de Interior "infectado", para agregar: "Mientras tenga la confianza del presidente, continuaré".

Asimismo, ha remarcado que su ministerio "está limpio" y sostiene que "la trama está fuera del Ministerio".