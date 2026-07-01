Se investiga por qué la conductora de Lleida perdió el control del autobús dejando más de 43 heridos: "Se examinará si había consumido alguna sustancia"

La pérdida de control del autobús por parte de la conductora es la principal hipótesis de la causa de la colisión del vehículo contra la fachada de la Diputación de Lleida. El accidente deja al menos 43 heridos, de los cuales 4 se encuentran en estado grave.

El periodista y presidente del colegio de periodistas de Lleida Francesc de Dios explica que la desgracia podía haber sido mucho mayor si la colisión se hubiera producido tan solo 15 minutos después coincidiendo con la hora de entrada de los trabajadores de los comercios cercanos y también de la Diputación.

Señala que dentro de un mes se cumplirá un año de la reinauguración de la rambla de ese lado en la que se amplió la zona peatonal. "Dentro de la desgracia que todo apunta a una pérdida de control de velocidad, podía haber sido mucho peor", mantiene.

Dos de los afectados habrían sufrido amputaciones

Las primeras informaciones hablan de dos amputaciones entre los afectados por la colisión.

El inspector de Policía Serafín Giraldo explica que en este momento se está examinando el tacógrafo digital del autobús que graba la velocidad instantánea y la distancia recorrida. "Todo apunta a un despiste porque no hay incidencia externa, el choque es en línea recta y salvo problema mecánico podría deberse a un despiste de la conductora", mantiene. A la conductora del autobús se le hará un análisis médico por si ha consumido algún tipo de sustancia. Se examinarán las distancias, si ha frenado o no y el estado general del autobús.

El autobús que ha sufrido la colisión estaba trasladando temporeros de la zona. Por el momento hay 43 heridos, 4 de ellos críticos. Se dirigían a un municipio cercano a Lleida para la recogida de fruta.

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