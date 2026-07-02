El divertido monólogo de Miguel Lago sobre el inicio del mes de julio: "Maravilloso"

Miguel Lago nos trae la sección más divertida de Y ahora Sonsoles: El 'Lago' bueno de las cosas. Con su monólogo sobre la actualidad, repasa las noticias del momento y nos lleva a través de los titulares más llamativos.

Con la llegada de julio, Miguel Lago nos ha hablado sobre la apertura de las piscinas municipales o sobre Kate Middleton escala los tres picos más altos de Reino Unido. "Maravilloso", ha dicho Sonsoles Ónega entre risas cuando Miguel ha terminado su monólogo.

Los monólogos de Miguel Lago se han convertido en un clásico de nuestro programa. ¡No te pierdas en el que le lanzó una indirecta a Sonsoles Ónega!

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