Jesulín de Ubrique y María José Campanario afrontan su gran reto en Tu cara me suena con máxima confianza

Después de que el pulsador de Tu cara me suena seleccionara Trae a tu pareja para interpretar a Amistades Peligrosas, Jesulín de Ubrique y María José Campanario se han volcado en los ensayos para llegar en las mejores condiciones a la semifinal.

Mientras Jesulín se muestra convencido de que harán una gran actuación, María José reconoce que todavía queda algún detalle por pulir. La pareja asegura que está disfrutando al máximo de esta experiencia conjunta sobre el escenario.

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