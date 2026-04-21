Juanma Moreno: "Me quita el sueño el bloqueo porque ya sabemos cómo se las gasta Vox"

El próximo 17 de mayo Andalucía celebra elecciones. Unos comicios que tienen lugar casi 4 años después de las últimas autonómicas, con Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. El candidato del PP Juanma Moreno intentará revalidar su título en la Comunidad. Días antes de esta cita con las urnas se sienta en el plató de Espejo Público para contarle a Susanna Griso cómo afronta esta cita electoral.

Reconoce que teme la llamada "abstención blanda" que pueden ejercer muchos ciudadanos decidiendo no ir a votar por el buen tiempo y eligiendo otros planes de ocio pensando que ya está todo resuelto. Para Juanma Moreno conseguir la mayoría absoluta es algo que define como épico. "Es algo tremendamente difícil, es sacar matrícula de honor". Señala que según los sondeos el PP previsiblemente puede ganar las elecciones "con mucha solvencia" pero pone sobre la mesa que con que cada grupo con representación parlamentaria actual saque un diputado más" el PP ya habría perdido la mayoría absoluta.

Destaca además que juega a su favor que hay una ralentización del votante de Vox por la crisis de situación interna que tiene la formación de Santiago Abascal. "Pero Pedro Sánchez siempre esta siempre ahí para salvar a Vox". Mantiene que Sánchez no va a las campañas electorales a hablar de temas como la vivienda, sino para salvar a Vox y para estimular a ese votante. "Busca un cara a cara con el votante emocional más conservador vinculado a Vox".

¿Qué es lo que más le preocupa a Juanna Moreno de tener que gobernar con Vox?

Afirma Moreno que si tiene que depender de Vox para formar Gobierno lo que le preocupa es Andalucía, pero matiza que son los andaluces quienes tienen que tomar la decisión. "Esto es como cuando en Francia estaban Macron y Le Pen... Mucha gente de centro izquierda pueden centrar el voto en la única opción que existe".

Reconoce que sí le quita el sueño el bloqueo que puede ejercer el partido de Santiago Abascal "porque ya sabemos cómo se las gasta Vox". "En Extremadura llevamos 6 meses paralizados, eso para Andalucía sería una pérdida de oportunidad que no nos podemos permitir". Afirma que su ideario político está alejado con Vox en materias como la protección de la mujer en políticas de Igualdad.

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