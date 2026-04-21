Juanma Moreno acusa a Sánchez de favorecer a Vox con la regularización de migrantes en precampaña: "Activando al votante de Vox, activa a su propio votante"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha analizado en una entrevista en Espejo Público el escenario político y las principales líneas de su gestión, con especial atención a la política migratoria y a la situación electoral en la comunidad.

En relación con las encuestas, Moreno ha pedido prudencia y ha advertido de que no anticipan el resultado final. "La campaña electoral no es una ciencia exacta y puede cambiar bastante con el comportamiento humano", ha señalado. En este sentido, ha insistido en que la mayoría absoluta no está asegurada: "Nadie tiene duda de que el Partido Popular va a ganar las elecciones en Andalucía", aunque ha matizado que "no hay nada ganado" y que el resultado dependerá de un margen reducido de votos.

Moreno ha alertado sobre el impacto de la participación en el resultado electoral. "Vamos a depender de 15.000 o 20.000 votos", ha explicado, subrayando que pequeñas variaciones pueden alterar el reparto de escaños. Por ello, ha advertido de una posible "abstención blanda"que podría afectar a su objetivo de gobernar en solitario.

Moreno ha defendido que su formación es la única con capacidad para lograr esa mayoría. "Los únicos capaces de conseguir esa mayoría somos nosotros", ha afirmado, apelando a los votantes que buscan estabilidad. También ha insistido en las consecuencias de no alcanzarla: "Hay un riesgo evidente de que haya una abstención blanda… que nos puede jugar una mala pasada".

Distancia con Vox y llamamiento al electorado

Sobre posibles pactos, Moreno ha reiterado su rechazo a depender de Santiago Abascal. "Yo prefiero, evidentemente, no tener que verme en ese trance", ha indicado. Además, ha cuestionado la capacidad de esa formación para gobernar: "Vox no tiene socios preparados para gobernar" y su programa, ha añadido, "está muy alejado de la propia realidad".

El presidente andaluz ha ido más allá y ha trasladado la responsabilidad al electorado: "El que no quiera que yo me siente con este grupo político lo tiene muy sencillo", en referencia a concentrar el voto en su partido.

Críticas a la política migratoria

En materia migratoria, Moreno ha defendido la necesidad de una política estructurada frente a lo que considera decisiones improvisadas del Gobierno de Pedro Sánchez. "La regulación es buena. Necesitamos migrantes en España", ha afirmado, aunque ha advertido de que debe hacerse "de manera ordenada y planificada".

A su juicio, las medidas actuales responden a una lógica electoral: "No es consecuencia de una convicción… es una necesidad electoral". Por ello, ha reclamado un proceso con respaldo parlamentario: "Se tiene que hacer con un mínimo de acuerdo, pasarlo por el Congreso". Moreno ha advertido de que este enfoque puede beneficiar a Santiago Abascal al activar el voto en ese espacio político. "Siempre va a estimular ese votante", ha señalado, defendiendo una política migratoria "ordenada y planificada".

En el ámbito sanitario, Moreno ha rechazado las críticas y ha defendido la gestión de su Ejecutivo. "Nosotros tenemos transparencia", ha señalado, frente a etapas anteriores. También ha negado procesos de privatización y ha criticado el uso político del sistema sanitario en campaña.

El presidente andaluz ha respondido a las críticas sobre la gestión sanitaria cuestionando la credibilidad de la oposición y, en particular, de María Jesús Montero. "En términos de sanidad no tiene ninguna credibilidad", ha afirmado, al recordar su etapa como responsable autonómica.

Moreno ha defendido que su Ejecutivo actúa con transparencia y ha negado procesos de privatización. "Nosotros tenemos transparencia y nos critican porque ponemos frente al espejo nuestras cosas", ha señalado. Además, ha comparado el uso de conciertos sanitarios: "Yo tengo ahora el 3,2%, ella llegó al 5%".

Sobre incidencias en el sistema, ha asegurado que se actuó con rapidez: identificación de los afectados, dimisiones en la cúpula sanitaria y refuerzo del sistema con nuevos profesionales.

Mensajes a los dirigentes políticos

En clave política, Moreno ha dirigido mensajes tanto a Santiago Abascal como a Montero. Al primero le ha pedido reflexión sobre su papel institucional: "Un partido tiene que ser útil y Vox no puede bloquear los gobiernos". También ha defendido una inmigración regulada: "Hay que entender bien el papel de los migrantes en España".

A Montero, en cambio, le ha reprochado su estrategia política. "Evitará los bulos y las falsedades", ha señalado, criticando lo que considera una campaña basada en "la hipérbola" y en "la falta de verdad". Asimismo, ha insistido en que sus acusaciones sobre privatización sanitaria no se corresponden con los datos actuales.

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