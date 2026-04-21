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Hasta cuándo puedo pedir el voto por correo para las elecciones de Andalucía del 17 de mayo

El plazo para solicitar el voto por correo ya ha comenzado y tiene fecha límite: estos son los días clave que debes tener en cuenta.

Solicitud de voto por correo

Solicitud de voto por correoEuropa Press

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Paula Hidalgo
Publicado:

Si no vas a poder acudir a votar el próximo 17 de mayo, ya puedes optar por el voto por correo en las elecciones andaluzas de 2026. Eso sí, hay un calendario cerrado y conviene no dejarlo para el último momento.

El plazo para solicitar el voto por correo estará abierto hasta el 7 de mayo, éste incluido. A partir de ese día ya no será posible iniciar el trámite, por lo que quienes no lo hayan pedido deberán votar de forma presencial en su colegio electoral.

Una vez solicitada la documentación, el siguiente paso será recibir en casa las papeletas y sobres necesarios para votar. Ese envío comenzará en los días previos a la campaña electoral. Después, el elector deberá remitir su voto por correo certificado antes del 13 de mayo, que es la fecha límite para depositarlo en una oficina de Correos.

Cómo solicitar el voto por correo

El trámite puede hacerse de dos formas:

  • De manera presencial en cualquier oficina de Correos
  • Por internet, si se dispone de certificado digital o DNI electrónico.

Es importante tener en cuenta que, una vez solicitado el voto por correo, ya no se podrá votar en persona el día de las elecciones.

Aunque el plazo se extiende hasta el 7 de mayo, lo recomendable es no apurar los tiempos. Cualquier retraso en la solicitud o en el envío puede impedir que el voto llegue a tiempo.

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