Claves del pacto en Extremadura: más de 100 días de negociación, cambios de última hora, y un compromiso de cuatro años

"Una vez que el niño está colocado, se decide que salga cuanto antes", eso es lo que se escucha hoy en los pasillos de Génova sobre la convocatoria exprés de ayer para anunciar el pacto de gobierno en Extremadura. Se convocó a la prensa a última hora, después de un día intenso en Mérida. El documento final se cerró ayer mismo, ya que por la mañana se llegaron a cambiar algunos detalles.

Por la tarde tuvo lugar la que fue la última reunión antes de dar luz verde. PP y Vox acordaron el reparto de cargos y los nombres. En este punto Génova decidió no participar, porque creen que algo que le compete a la presidenta Guardiola. Según el PP fue ayer mismo cuando se empezaron a negociar los cargos formalmente. Ya que en otras reuniones, no hubo planteamiento de Consejerías.

Poco antes de las ocho de la tarde se decide convocar a los medios para anunciar la fogata blanca. A las ocho y cuarto María Guardiola y Óscar Fernández anuncian el acuerdo juntos tras firmar un documento de 23 páginas con todos los detalles, con 61 acuerdos y 74 medidas. Vox obtiene dos consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia y un senador por designación autonómica, que correspondería al PP.

El documento tiene el aval de Génova, hoy aseguran que lo que está afirmado dentro cuenta con su posición y que no les incomoda nada de lo firmado, incluidas las partes más polémicas, y más cercanas a Vox, como las relativas a inmigración en las que se establece "la prioridad nacional" en vivienda protegida y alquiler social. Y en la que según el documento se promueve "la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

Ya hay fecha para la investidura

Hoy en la asamblea de Extremadura, su presidente ha mantenido una nueva ronda de contactos para convocar una nueva sesión de investidura, tras la primera fallida de Guardiola. El pleno se celebrará los próximos 21 y 22 de abril. El martes empezará con el discurso de María Guardiola y el miércoles serán los grupos quienes fijen su posición y los que voten. Ya con el pacto cerrado, Guardiola saldrá investida en primera votación y tomará posesión como presidenta el viernes 24 de abril.

Siguiente acuerdo: Aragón

Ahora, tanto en Génova como en el territorio se preparan para anunciar el siguiente acuerdo: Aragón. Ya desde hace días adelantaban que este pacto iba a ser prácticamente imposible para esta semana. Ahora, con el anuncio de Extremadura, se prevé para los próximos días, probablemente durante la semana que viene. En el PP aseguran que se ha trabajado mucho estos días, que ha habido reuniones de todo tipo, y que una vez están establecidos los límites por ambos partidos el acuerdo final será más fácil.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.