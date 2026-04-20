Paco Castañares, exdirigente socialista en Extremadura, sobre el acuerdo PP-VOX: "Es solo de medidas de Vox. Contraviene el sentido común"

El acuerdo entre el Partido Popular y Vox para gobernar en coalición Extremadura sigue generando mucha polémica. Aunque la líder del PP extremeño, María Guardiola, aún no ha sido investida, algunas de las medidas anunciadas como la "prioridad nacional" están desatando mucho debate.

Mañana comienza el pleno de investidura y las diferencias entre PP y Vox comienzan a aparecer ya. Uno de los primeros choques se ha producido este fin de semana tras las declaraciones de dos de los negociadores de Abascal en una entrevista al diario EL PAÍS en la que afirmaban que "no se seguirá subvencionando a las ONG que acogen a inmigrantes irregulares, tampoco a las de la Iglesia".

Las afirmaciones de José María Figaredo y Carlos Quero han hecho saltar las alarmas, especialmente para Cáritas. Hoy en Espejo Público hemos querido preguntarle por el acuerdo a Paco Castañares, exdirigente socialista en Extremadura y hombre fuerte del presidente Ibarra.

"Lo de Cáritas es una barbaridad"

Preguntado por esta polémica, Castañares lo tiene claro: "Lo de Cáritas es una barbaridad, pero es una barbaridad también reducir las subvenciones a entidades de interés social muy importantes y básicas para que se desarrolle la política laboral, sociolaboral y económica de la región, como son las organizaciones patronales y las organizaciones sindicales", explica.

"El acuerdo es solo de medidas de Vox"

Respecto a la prioridad nacional, puesta en duda por contravenir la ley de extranjería, el exdirigente socialista ha afirmado que también contraviene el sentido común. "Hay una parte muy importante de las medidas que se han incorporado en el acuerdo, que son medidas de Vox. El acuerdo es solo de medidas de Vox, no incorpora prácticamente ninguna de las políticas que impulsará la otra parte del gobierno, la del Partido Popular", ha defendido Paco Castañares.

Además, el exdirigente socialista ha destacado que muchas de las medidas, más allá de ser ilegales, "muchas de ellas son anticonstitucionales". Entre otras, Castañares ha destacado la prioridad nacional, afirmando que "atenta directamente contra los derechos humanos más básicos". Por último, el socialista ha recordado que el gobierno extremeño no podrá tener mucho margen para luchar contra el Pacto Verde y la Agenda 2030, pues "no se pueden discutir desde un gobierno autonómico".

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