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Mejores momentos | 12 de junio

¿Luis de la Fuente en Pasapalabra? La promesa de Julio y Patxi Salinas si España gana el Mundial

Los exfutbolistas han asegurado que harán lo posible por traer el seleccionador de España.

¿Luis de la Fuente en Pasapalabra? La promesa de Julio y Patxi Salinas si España gana el Mundial

¿Luis de la Fuente en Pasapalabra? La promesa de Julio y Patxi Salinas si España gana el Mundial

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El Mundial de fútbol ha dado el pistoletazo de salida y Roberto Leal, como no podía ser de otra manera, ha querido saber la opinión de dos expertos en la materia como son Julio y Patxi Salinas.

Los exfutbolistas se han mostrado optimistas con las opciones que tiene España de levantar la copa de nuevo y, pese a que son conscientes de que no será fácil, confían en el gran equipo con el que llega la Selección.

De hecho, su ilusión es tal, que ambos han hecho una arriesgada promesa si se consigue la gesta. Patxi, mirando a cámara, ha asegurado que hará todo lo posible por traer a Pasapalabra… ¡al seleccionador Luis de la Fuente!

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