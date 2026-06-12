Javier y David no dejan jugar a Julio y Patxi Salinas: “Dirigir es importante”

¿Dónde Están? es una de las pocas pruebas de Pasapalabra en la que los tres integrantes de cada equipo tienen que estar muy finos para tratar de resolver el panel sin entorpecer los intentos del resto.

Sin embargo, la destreza de los concursantes centrales hace que, en muchas ocasiones, sus compañeros no tengan ni que intervenir. Esta vez, los ‘damnificados’ han sido Julio y Patxi Salinas que, pese a que han alegado que “dirigir es importante”, Roberto Leal les ha vacilado con esta circunstancia.

Javier y David han conseguido resolver el ¿Dónde Están? sin titubear, en tiempo récord y en su primer intento dejando muestra, una vez más, de lo preparados que están. ¡Así ha sido este momentazo!

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