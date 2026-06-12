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Mejores momentos | 12 de junio

La venganza se sirve en plato frío: Patxi Salinas evita el pleno de su hermano Julio en La Pista

La rivalidad entre los hermanos ha sido bestial durante las tres tardes que han estado en el programa.

La venganza se sirve en plato frío: Patxi Salinas evita el pleno de su hermano Julio en La Pista

La venganza se sirve en plato frío: Patxi Salinas evita el pleno de su hermano Julio en La Pista

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No siempre se puede contar con la visita de dos hermanos en Pasapalabra y, cuando ocurre, está claro que la rivalidad va a ser máxima. Esta vez, Julio y Patxi nos han regalado duelos memorables en La Pista que siempre han caído del mismo lado.

Sin embargo, en esta última tarde en el plató contaban con el incentivo de poder hacerse con el libro de Pasapalabra. Patxi, quién sabe si motivado por esta circunstancia, ha conseguido ganar su primer duelo y evitar el pleno de su hermano.

Para poner el broche de oro a este legendario duelo, Roberto Leal le ha pedido a Javier que hiciese alarde de su increíble voz de cantante de ópera. ¡No te puedes perder este increíble momentazo!

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La venganza se sirve en plato frío: Patxi Salinas evita el pleno de su hermano Julio en La Pista

La venganza se sirve en plato frío: Patxi Salinas evita el pleno de su hermano Julio en La Pista

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