Morante de la Puebla abandona La Maestranza con pronóstico "muy grave", tras ser operado de urgencia por una cornada de 10 centímetros

Morante volvía a La Maestranza, tierra conquistada. El cuarto toro de la tarde Clandestino de 512 kilos salió suelto. No se fijaba en el capote. El de la Puebla se lo llevó a los medios e intentó pararlo. Tras un capotazo, el morlaco se le fue directo, le alcanzó por detrás, en el glúteo. Tras el golpe quedó boca abajo, tapándose la herida. Una cornada de 10 centímetros. En la enfermería fue operado de urgencia.

El diestro salía consciente y entre vítores y aplausos de ánimo de sus seguidores a los que ha agradecido con un gesto de cariño su apoyo. Una vez dentro de la ambulancia ha abandonado las inmediaciones del coso sevillano entre aplausos de ánimo de los aficionados y seguidores del diestro De la puebla.

En Octubre del año pasado se retiró, tras cortar dos orejas y salir por la puerta grande de las Ventas. Volvió 4 meses después. Lo anunció con esta frase "esta feo que lo diga pero vuelvo porque hago falta".

En Sevilla hace 5 días la lió, dejo la plaza patas arriba. Una faena histórica. Sentado en una silla. Con pases de estampa antigua. No cortó orejas , dio 2 vueltas al ruedo y quisieron sacarlo por la Puerta del Príncipe. La autoridad lo impidió.

Referente del toreo clásico, profundo. Pases templados y estéticos. Valoran su toreo como arte. Considerado como "torero de época". Chaquetillas con bordado que evocan a Goya y montera antigua, mucho más grande. Morante se transporta al siglo XVIII. Por su estilo y personalidad genera tanto admiración como controversia.

Manuel Díaz se pronunció después de la cogida deseándole una pronta recuperación: "Lo he visto por televisión ahora mismo, espero que esté muy bien, porque la verdad que ha sido una cogida muy aparatosa. Mañana lo primero que voy a hacer va a ser ir a visitar a José Antonio, si está bien y nos puede atender y que se ponga pronto bien, porque hace mucha falta un torero así".

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