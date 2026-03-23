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Juan Soto Ivars, sobre la violencia vicaria: "Hay un número mayor de niños asesinados por sus madres y eso no sale en los medios"

Durante el fin de semana, un hombre de 40 años ha asesinado a su hija de tres en Torrevieja. Este nuevo caso de violencia vicaria reabre el debate sobre la eficacia del sistema judicial.

Imagen de Pilar Velasco y Juan Soto Ivars

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Alba Gutiérrez
Publicado:

El municipio alicantino de Torrevieja y Zaragoza amanecieron de luto el domingo. Vecinos de ambas localidades han rendido homenaje a la niña de tres años asesinada por su padre y a Silvia, la mujer de 42 años asesinada a tiros en la calle cuando iba a abrir su peluquería.

El Ayuntamiento de Torrevieja ha decretado dos días de luto oficial y celebró un minuto de silencio a las 12:00 horas por este nuevo caso de violencia vicaria. El padre, un hombre de 40 años, se quitó la vida tras acometer el asesinato de su hija en su domicilio.

La Guardia Civil acudió en la madrugada del domingo, después de que la madre, una mujer de 36 años, avisara de que no lograba contactar con él desde hacía horas y temía por la vida de la niña, que se encontraba con él. Una vez en el domicilio, encontró los dos cuerpos sin vida.

Sin duda, este nuevo caso de violencia vicaria ha reabierto el debate sobre la eficacia del sistema judicial en lo que respecta a la protección de las mujeres. Precisamente, este debate se ha llevado a cabo en el plató de Más Espejo.

"No puedes maltratar a la madre y tener la custodia de tu hijo"

Según Pilar Velasco, "el sistema judicial y policial no protege suficientemente a las mujeres". Asegura que no es justo que un "maltratador" tenga la custodia de los hijos porque "no puedes maltratar a la madre" y además, cuidar de tus hijos.

Por otro lado, Juan Soto Ivars ha detallado que cuando "hay denuncias por violencia de género, la custodia se interrumpe". Ha detallado que, en este caso, "no había una denuncia" y se pueden "poner de oficio" o incluso, "un vecino". Velasco ha reiterado que las mujeres no pueden depender "de un vecino" para que "alejen a su agresor" de ellas y afirma que varios vecinos han contado "que había amenazado a su exmujer".

Por otro lado, Soto Ivars ha asegurado que el "sistema de protección falla en la medida en la que solo podemos hablar de denuncia" y detalla que hay "muchos elementos" que provocan que la mujer "no denuncie".

"La violencia vicaria es un despropósito absoluto"

Sobre la violencia vicaria, Juan Soto Ivars considera que es "un despropósito absoluto" y afirma que "al igual que ha habido tres niños asesinados por el padre, ha habido un número superior asesinado por la madre" y recalca que eso "no sale en los programas de televisión". Asimismo, detalla que la violencia vicaria es un "término sesgado".

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