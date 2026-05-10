Lola deja sin palabras a Dani: "Sonia y Can nos van a llevar a un sitio subidito de tono"

Durante una cena, Lola le ha dado una noticia a su marido Dani que le ha dejado sin palabras, "Sonia y Can nos van a llevar a un sitio subidito de tono" le dice la hermana de Daryl a su marido.

La cara de Lola lo dice todo cuando entra por primera vez en el club Zafiro, ¿cómo será la experiencia para el matrimonio? No te lo pierdas, el jueves a las 23:00 horas en un nuevo capítulo de ¿A qué estás esperando?