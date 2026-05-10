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El jueves a las 23:00 horas

Lola deja sin palabras a Dani: "Sonia y Can nos van a llevar a un sitio subidito de tono"

El matrimonio va a visitar el club Zafiro junto a la pareja, ¿cómo será la experiencia? Descúbrelo el jueves a las 23:00 horas en ¿A qué estás esperando?

Ana le da un noticia a Dani

Lola deja sin palabras a Dani: "Sonia y Can nos van a llevar a un sitio subidito de tono"

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Carmen Pardo
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Durante una cena, Lola le ha dado una noticia a su marido Dani que le ha dejado sin palabras, "Sonia y Can nos van a llevar a un sitio subidito de tono" le dice la hermana de Daryl a su marido.

La cara de Lola lo dice todo cuando entra por primera vez en el club Zafiro, ¿cómo será la experiencia para el matrimonio? No te lo pierdas, el jueves a las 23:00 horas en un nuevo capítulo de ¿A qué estás esperando?

Antena 3» Series» ¿A qué estás esperando?

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