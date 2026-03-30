Pedro Sánchez en TikTok
Juan Soto Ivars critica el vídeo viral de Sánchez: "Es como cuando Pablo Casado se subía a un tractor para ir a por el voto rural, es ridículo"
El presidente del Gobierno ha compartido un vídeo montando en bicicleta a ritmo de Hannah Montana y con una gorra que parodia el 'Make America Great Again' de Trump.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no deja de compartir todo tipo de contenido a través de su cuenta de TikTok. Ese contenido, que va desde recomendaciones musicales a cómo es el Palacio de la Moncloa por dentro, ha cambiado: en una de sus últimas publicaciones, Sánchez ha vuelto a llamar la atención de miles de usuarios después de aparecer con una gorra que emula a Trump y a ritmo de Hannah Montana.
Pedro Sánchez comienza el vídeo diciendo que va a "darle caña". Precisamente, hace esas declaraciones con una gorra roja con las palabras 'Make Science Great Again', es decir, "hagamos la ciencia grande de nuevo". Sin ninguna duda, es una clara alusión a la que ha popularizado estos últimos años el presidente estadounidense, Donald Trump, con el lema 'Make America Great Again'.
Además, en el vídeo puede verse una parte de su ruta en bicicleta y de fondo, suena la canción 'The Best of Both Worlds' de Hannah Montana.
La utilización de esa canción también ha sorprendido a sus seguidores, ya que estos días se está conmemorando el 20 aniversario de la serie de televisión, protagonizada por la cantante Miley Cyrus.
Los tuits entre Miley y Sánchez en 2020
Tras usar la canción, muchos usuarios han recordado los mensajes que intercambiaron Pedro Sánchez y la propia cantante en junio de 2020. En aquel momento, la artista pidió al presidente que se uniera al movimiento Global Citizen para luchar contra el Covid-19 y Sánchez respondió destacando que la respuesta multilateral era "el único camino a seguir" para no dejar que nadie se quedase atrás en la lucha contra el coronavirus.
"Es un poco ridículo. Como cuando Pablo Casado se subía a un tractor para conseguir el voto rural"
Según Juan Soto Ivars, "el voto juvenil se escora a la derecha y esto de Sánchez es un intento para barrer para casa". Asimismo, detalla que estas imágenes "en bicicleta triscando los montes las ha puesto después de que el medio Libertad Digital pusiese noticias sobre su estado de salud".
Para Soto Ivars, eso "es una respuesta a los rumores de cardiopatía". Asimismo, no sabe "si le va a funcionar" y detalla que esto es "un poco ridículo". Además, considera que "Sánchez compra seguidores" tanto en Instagram como en TikTok.
Por otro lado, Iñako Díaz Guerra considera que sí "que hay una diferencia con Casado en el campo". Según Iñako, "Sánchez recomienda música que escucha de verdad y que baja en bicicleta esa ladera, también la baja".
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