Juan Bravo, sobre el fichaje de Toni Nadal en el PP: "Que nos enseñe a jugar con la derecha y la izquierda porque en el centro es donde Feijóo quiere estar"

Juan Bravo, vicesecretario de economía del PP, ha analizado el dato definitivo del IPC de febrero un 6% y la inflación subyacente de un 7,6%. Apunta Juan Bravo que los precios de los alimentos siguen subiendo y en la medida de bajada que se acordó quedaron fuera la carne, el pescado y las conservas. Recuerda que la inflación en España sube por encima de la media de la Unión Europea: "hay que hacer reformas y tomar medidas".

Cree además que en el Ejecutivo todo los trámites administrativos que hagamos de más, así como los gastos no justificados va directamente a la inflación y es justo lo contrario de lo que tenemos que hacer. "El Gobierno de momento no está siendo capaz de hacerlo".

La propuesta económica del PP iba por dos vías: la bajada del IVA en la carne y el pescado, que el ministro Planas decía que no lo veía como una parte imprescindible de la dieta, y las ayudas directas a las rentas más bajas.

"¿Seríamos capaces de responder a una crisis como la de Sillicon Valley Bank en un fin de semana como lo ha hecho EEUU?"

La caída de Sillicon Valley Bank ha hecho temblar a la banca internacional. Cree que es difícil el análisis de esta situación porque los cambios nos llevan a coyunturas que no eran previsibles. "Es cierto que la decisión tiene que ser adaptada al entorno internacional. En EEUU la respuesta se produjo en un fin de semana ¿En Europa seríamos capaces de responder en un fin de semana?", se pregunta.

La propuesta del PP a la reforma de las pensiones

Cree que un acuerdo sobre el futuro de las pensiones tiene que tener en cuenta que estará vigente hasta 2050, cuando llegaremos a tener hasta 15 millones de pensionistas. Pide un gran acuerdo de formaciones políticas, patronal y sindicatos. Advierte que los datos el informe de FEDEA aseguran que los números de esa posible reforma no cuadran. "No podemos hacer una reforma buscando un titular si no es la solución", apunta.

Destaca que tenemos además un problema de natalidad y hay que incentivar que las familias tengan más niños y atraer y captar talento. "De aquí a 2026 según el informe de una consultora hay 2,1 millones de nómadas digitales que decidirán dónde van a vivir y España no parece que sea el mejor entorno, pero ahí tendríamos una gran oportunidad", afirma.

Toni Nadal, incorporación a la nueva fundación del PP

Juan Bravo ha analizado el nuevo fichaje de Toni Nadal para la nueva fundación del PP. "Que nos enseña a jugar con la derecha y la izquierda porque en el centro está la virtud y es donde Feijóo quiere estar", mantiene. Cree que España requiere de reformas y cambios y la capacidad de hacer un nuevo proyecto.