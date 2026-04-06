Trump vuelve a considerar la salida de EEUU de la OTAN y cree que deberían "avergonzarse"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este lunes que la OTAN debería "avergonzarse de sí misma", además de proponer de nuevo abandonar la Alianza Atlántica.

"Vais a verlo muy pronto. La OTAN no ha estado a la altura, la OTAN debería avergonzarse de sí misma", advierte el líder republicano.

Es la segunda vez que Trump menciona la posibilidad de que Estados Unidos abandone la OTAN. La semana pasada declaró al medio británico 'The Telegraph' que estaba "más que considerando" esta decisión. "Nunca me dejé influir por la OTAN. Siempre supe que era un tigre de papel", añadía.

El mandatario propuso que EEUU simplemente declare la victoria y detenga las hostilidades sin reabrir el estrecho de Ormuz. Trump cree que el estrecho se abrirá automáticamente tras su retirada de Irán.

Rutte felicita a España

El secretario de la OTAN, Mark Rutte, alabó la semana pasada a España por su gasto en defensa, a pesar de las críticas de Trump. "Quiero elogiar a España porque a principios del año pasado el gasto en defensa español era del 1,3%. En abril me llamó Pedro Sánchez para decirme que llegarían al 2%. Lo hizo. Y esto supone miles y miles de millones adicionales gastados en defensa por España, que es una de las cuatro economías más grandes", afirmaba Rutte en su intervención sobre España.

Rutte, además, manifestó que nuestro país actualmente participa en varias misiones en diferentes zonas del territorio OTAN, lo que valida el principal argumento que utiliza el Gobierno español cuando debe explicar por qué no quiere aumentar la inversión militar.

"España está desplegada en toda la Alianza, en misiones de fuerzas terrestres avanzadas o con una batería Patriot asegurando el espacio aéreo de Turquía", recordaba el secretario general.

El gasto en defensa por parte de España

Esto contrasta con la cumbre de la Haya, en la que los 32 aliados acordaron subir el gasto de su PIB al 5% por imposición de Trump.

España decidió firmar la declaración de La Haya, pero el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, declaró públicamente que su país podría cumplir con los objetivos de capacidades que le pide la OTAN, únicamente gastando un 2,1 % del PIB. Y que durante su mandato no subiría ni un euro más.

Tras esta decisión, el presidente de EEUU, Donald Trump, consideró que España estaba siendo "muy hostil" hacia la OTAN, y que era un "país perdedor". "No son un jugador de equipo", añadía.

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