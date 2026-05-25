El emocionante dúo de Antonio Orozco y Mar en La Voz Kids: "No hay nada más bonito que tener a alguien de quien acordarte"
Antonio Orozco ha salido al escenario de La Voz Kids para, junto a su nueva talent, regalar al público uno de los momentos más emocionantes de la noche.
Mar llegó a La Voz Kids con una intención muy clara: conseguir que Antonio Orozco se diera la vuelta. Le bastó con unos segundos entonando su canción ‘Te juro que no hay un segundo que no piense en ti’ para que el coach pulsara el botón y así disfrutar con los cinco sentidos de la actuación.
Edurne también quiso darse la vuelta, consciente que poco o nada tenía que hacer contra Antonio en la lucha por Mar. De este modo, la joven estrella se fue con el coach de Barcelona y, en gesto de agradecimiento, el cantante salió al escenario para protagonizar un emocionante dúo a su lado.
Recuperando el tema con la que Mar ha protagonizado su Audición, ambos han querido dedicárselo al resto de los coaches. “No hay nada en la vida más bonito que tener a alguien de quién acordarte en cada segundo”, le ha explicado Antonio a la talent, arrancando así la actuación conjunta.
¿Te la perdiste? Dale play al vídeo de arriba y disfruta de esta gran interpretación que, con la emoción de ya ser concursante de La Voz Kids 2026, ha superado incluso la Audición inicial de Mar.
