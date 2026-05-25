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Esta noche, El Hormiguero bailará al ritmo de Mónica Naranjo

La artista regresa al programa para hablar sobre sus nuevos proyectos musicales.

Mónica Naranjo

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El Hormiguero recibe esta noche a Mónica Naranjo, una de las voces más potentes y reconocibles de la música en español. La cantante visita el programa para hablar de sus proyectos y del momento profesional que atraviesa tras una trayectoria marcada por el éxito y la reinvención constante.

Durante la entrevista, Mónica Naranjo compartirá cómo vive esta etapa de su carrera, su evolución artística y algunas anécdotas de una vida ligada a los escenarios desde hace décadas. Además, hablará de la conexión que mantiene con su público y de los nuevos retos que continúa afrontando dentro del mundo de la música.

Sobre ella:

Mónica Naranjo es cantante, compositora y una de las grandes divas de la música en español. Con una carrera consolidada tanto en España como en Latinoamérica, ha firmado algunos de los temas más icónicos del pop nacional gracias a su potente voz y su personalidad artística. Su capacidad para reinventarse y mantenerse vigente la ha convertido en una figura imprescindible del panorama musical.

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