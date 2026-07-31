Juan Bravo (PP), desde las calles de Ceuta: "Es una situación de invasión que es difícil de llevar"

Las calles de Ceuta se semejan al escenario propio de una catástrofe. Miles de marroquíes vagan por sus calles sin rumbo, buscando comida y agua. La ciudad autónoma vive desde este jueves una situación excepcional, los comercios comenzaron a cerrar ante la situación, este viernes no se encontraba ninguno abierto y los servicios son mínimos.

Las primeras estimaciones fiables hablan de unas 49.000 personas que han entrado a pie por el paso fronterizo, o a nado esquivando el espigón que sigue e la valla. En una ciudad de 80.000 habitantes, absolutamente desbordada.

"Los vecinos tienen miedo"

Juan Bravo, vicesecretario de economía del Partido Popular, vivió y trabajó en Ceuta y está siendo testigo de lo que define como una "invasión" que resulta difícil de asimilar. Asegura que la Policía y la Guardia civil asumen esa cifra de inmigrantes y que los habitantes de Ceuta sienten un miedo como nunca antes con tan solo mirar por la ventana. Subrayaba el diputado el cierre de todos los negocios desde la tarde del jueves, lo mismo que denuncian todos los vecinos consultados.

Una madrugada de tensión

El político ha narrado lo vivido la pasada madrugada en las calles ceutíes: "A las 2 y media o las 3, la gente que tiene chalets estaba en la puerta porque sino, ante la desesperación, la gente estaba entrando en sus casas, con sus familias y sus hijos dentro".

Bravo contaba el caso concreto de una jueza residente en Ceuta que dudaba si pedirles a sus hijos que cancelaran su visita a la casa familiar durante las vacaciones: "La gente se siente abandonada", concluía.

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