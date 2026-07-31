"Un miedo que te cagas": los ceutíes, sobrepasados por la situación en sus calles

La presión migratoria sigue marcando el día en Ceuta. Miles de inmigrantes permanecen concentrados en distintos puntos de la ciudad, entre ellos las inmediaciones de un supermercado, donde la presencia de grandes grupos de personas ha obligado a reforzar la seguridad y ha dificultado el acceso de los clientes.

Nuestro compañero Javi Fuente, desplazado a la ciudad, relata que la tensión comenzó desde su llegada: "Ayer, cuando yo llegué a Ceuta sobre las 12 de la noche, estaba frente a una tienda de ultramarinos: la arrasaron".

"Al principio nos dieron pena"

A la salida de un supermercado, un vecino abandona el supermercado escoltado por vigilantes de seguridad y cruzando una verja para evitar que la multitud acceda al interior. "Un miedo que te cagas. Tengo miedo yo, mi familia, todo el mundo...", asegura. Aunque reconoce que al principio hubo una gran solidaridad por parte de los ceutíes, afirma que la situación ha cambiado: "Al principio nos dieron pena a todo el mundo, la gente ha sacado todo lo que tenía en la casa por pena, les hemos dado de todo... Ya es imposible hacer más".

Entre los inmigrantes concentrados, algunos muestran dinero marroquí e incluso tarjetas bancarias. Uno de ellos explica que únicamente busca comida y agua: "Nosotros estamos buscando solo para comer, nos morimos de hambre. Pensad que hemos venido nadando cinco kilómetros para llegar a Ceuta. Estoy buscando solo algo para comer o agua".

Mientras tanto, otro asegura no comprender por qué los comercios permanecen cerrados: "Todo Marruecos tener dinero, tener tarjeta...".

Según explica Javi Fuente, la situación en la ciudad es cada vez más complicada: "Ahora mismo no hay dónde comprar una simple botella en Ceuta". Las autoridades continúan intentando gestionar una crisis migratoria que mantiene bajo una enorme presión a los servicios públicos, las fuerzas de seguridad y el abastecimiento de algunos comercios.

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