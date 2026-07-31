"No piensan volver": Javi Fuente da la última hora de la crisis migratoria en Ceuta

"Vayas por donde vayas están los marroquíes por todos lados", comienza nuestro compañero Javi Fuente, que se ha trasladado a Ceuta, ciudad que ha sido absolutamente tomada por marroquíes que están entrando por las diferentes fronteras.

Fuente nos cuenta que los inmigrantes están "durmiendo en la calle, paseando por la ciudad, todos los barrios tomados... los comercios cerrados, los vecinos alucinando". Esta es la situación que se está viviendo actualmente en la ciudad. "Caos, colapso, sensación de ciudad invadida", así introducía el tema Lorena García.

En todo momentos podemos ver a nuestro compañero rodeado. Grandes grupos de marroquíes le rodean gritando "¡Viva España!", celebrando que hayan podido llegar hasta nuestro país. El mismo reportero lo avisa: "No sé cómo se va a solucionar esto en un periodo corto de tiempo. La gente me dice que ellos no piensan volver a Marruecos". Incluso le vemos preguntando en primera persona a algún que otro inmigrante y responden que no, que no piensan volver.

"Ni hospitales ni nada", cuentan los marroquíes. Expresan todos los motivos por los que han venido hasta aquí y por los que no piensan volver. "No hay trabajo, no hay dinero, no hay nada", denuncian.

Cargas policiales por la mañana

"Esta mañana ha habido cargas policiales en la frontera", cuenta Fuente. El ejército ha ido directamente a la frontera, donde se han encontrado cara a cara con nuevos inmigrantes que intentaban entrar al país.

Incluso, relata que "en la frontera ha habido hogueras esta noche, unas columnas de humo descomunales". Javi Fuente nos pide que juzguemos por nosotros mismo, mostrando las calles absolutamente abarrotadas. "Es un constante serpenteo de gente. Ayer se hablaba de 20.000 de 30.000... yo no sabría decirte una cifra", admite.

"Es absolutamente tremendo lo que se está viviendo aquí en Ceuta en primera persona", expresa nuestro reportero. Esta es la situación actual en Ceuta, vivida en primera persona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.