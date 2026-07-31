Pepe Ruiz se sincera sobre el cáncer que sufrió: "No te puedo engañar, fue un susto", y revela: "Me dejaron la voz rota y ronca"

Pepe Ruiz es uno de los actores españoles más reconocidos, no solo por sus inolvidables escenas junto a la recordada Marisa Porcel, sino también por la cercanía que siempre ha mostrado con el público. A lo largo de su carrera ha disfrutado de grandes éxitos y de una enorme popularidad, aunque también ha tenido que afrontar algunos de los momentos más difíciles de su vida. A finales de los años 90 fue diagnosticado de un cáncer en las cuerdas vocales.

Después de repasar su trayectoria profesional en nuestro programa, llega el momento de abordar el momento más personal y delicado. "Es un shock importante", confiesa el actor, que tuvo que someterse a dos operaciones y afrontar un cambio en su voz. "No te puedo engañar, fue un susto", reconoce Ruiz, mientras recuerda el instante en el que recibió el diagnóstico: "El otorrino trae las pruebas y la biopsia y me dice: 'Tienes unos nódulos cancerosos'".

Aun así, siempre tuvo la confianza de estar en manos de grandes profesionales y de que podría salir adelante. Y así fue. "Me las arreglaron dos veces", explica con alivio.

Aunque aquel episodio supuso un duro contratiempo y, como él mismo afirma, "me dejaron la voz rota y ronca", nunca lo ha vivido como algo insalvable, sino como una limitación. De hecho, con el paso del tiempo también ha encontrado el lado positivo: esa voz tan característica se ha convertido en un rasgo inconfundible para el público.

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