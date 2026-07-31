Álvaro Nieto culpa a Mohamed VI de la avalancha de inmigrantes en Ceuta: "Se ha enfadado con Sánchez y han abierto el grifo"

"En el mundo existen cientos de fronteras y en ningún sitio vemos esta escena", expone Álvaro Nieto, director del diario 'The Objective'. El periodista tiene muy claro que este traspaso masivo de la frontera entre Marruecos y España no ha sido una casualidad. Denuncia que el Gobierno no tome las medidas suficientes para que estas situaciones no se lleguen a dar: "Aquí hay una responsabilidad clara de España de sellar la frontera y garantizar la seguridad de todos los territorios".

"Nuestra frontera es un coladero"

Nieto es muy crítico con la situación que está viviendo Ceuta en estos momentos, con ya 43.000 personas traspasadas, según los últimos datos de Reuters. Ese número para una ciudad con menos de 90.000 habitantes, es una barbaridad. "Habrá que garantizar que en una ciudad como Ceuta se pueda hacer el día a día sin que la gente no pueda ir a trabajar porque resulta que la ciudad este absolutamente invadida por personas que han llegado de otro país", reclama el periodista.

Además, asegura que ha sido una situación premeditada, aludiendo a que Mohamed VI podría estar enfadado con España y ha decidido mandar a las personas que se encuentran al norte de Marruecos. "Desde el punto de vista de Marruecos, yo creo que esto claramente es un aviso. Esto no son inmigrantes, esto son unos señores que vivían en el norte de Marruecos y alguien les ha dicho que tenían que pasar (...) alguien les ha dejado o les ha incitado a hacerlo", asegura.

Para respaldar su opinión, Nieto expone que "en Marruecos no hay guerra, no hay hambruna, es Marruecos solo hay una situación muy diferente a la de España (...), pero no viven en el tercer mundo". El periodista cree que Marruecos ha debido de enfadarse con nuestro presidente Pedro Sánchez por algunas de sus últimas decisiones. En primer lugar recuerda la visita del presidente a Argelia, lo cual considera que ha podido enfadar al rey de Marruecos. Por otro lado, también añade la nueva medida que quiere implementar el Gobierno "para nacionalizar a los saharauis anteriores al 1977".

Con todo, Nieto lo tiene claro: "Yo creo que es un aviso a navegantes, un mensaje que nos está mandando Marruecos".

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