El debate televisivo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha provocado numerosas reacciones entre los representantes de otras formaciones políticas. Gabriel Rufián, Ada Colau, Pablo Bustinduy e Irene Montero han aprovechado el encuentro para expresar sus opiniones, y poner sobre la mesa algunas de las cuestiones que consideran prioritarias de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sido especialmente crítico con la intervención del presidente del Gobierno. A través de su perfil en la red social X, ha señalado que Feijóo logró llevar la iniciativa durante buena parte del enfrentamiento y ha cuestionado la preparación de Sánchez para afrontar la cita electoral.

"Si Feijóo te come así en un debate es que o no te lo has preparado o es que estás mal asesorado. O las dos", afirmaba.

Por su parte, Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, ha definido el encuentro como "fallido". A su juicio, ninguno de los dos aspirantes ha ofrecido respuestas suficientes ante uno de los principales problemas que afectan a la ciudadanía: el acceso a la vivienda.

Colau también ha echado en falta explicaciones más claras sobre cuestiones como "la subida de los salarios, la educación pública, las pensiones, la sanidad o la igualdad". Además, la candidata de Frente Amplio ha confesado este viernes que vio a Pedro Sánchez "un poco bajando los brazos".

En esta misma línea se ha pronunciado el ministro Pablo Bustinduy, portavoz de campaña de Frente Amplio, que ha señalado las dificultades del PSOE para explicar sus medidas en materia de vivienda. Según ha defendido, su formación cuenta con propuestas para dar respuesta a esta problemática.

"Cuanto más escuchas a Feijóo y Sánchez más ganas te entran de otra huelga general"

También ha intervenido Irene Montero, candidata de Podemos, que ha criticado que el encuentro se haya centrado exclusivamente en los dos principales aspirantes a la Presidencia. La dirigente ha reclamado mayor protagonismo para las fuerzas políticas que defienden medidas más ambiciosas frente al encarecimiento de los alquileres.

Asimismo, ha animado a la movilización social y ha cuestionado el argumento del voto útil, defendiendo la necesidad de respaldar alternativas que apuesten por una mayor intervención en el mercado del alquiler.

"Cuanto más escuchas a Feijóo y a Sánchez más ganas te entran de otra huelga general", afirma la candidata de Podemos en X.