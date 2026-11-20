La estrategia y el tiempo han sido decisivos en el duelo de AlaZ de Pasapalabra. Moisés ha firmado una espectacular racha de once respuestas consecutivas y ha decidido plantarse con 22 aciertos, confiando en que fueran suficientes para ganar.

David, que todavía llevaba 16 aciertos, ha aprovechado el más de un minuto que le quedaba para protagonizar una gran remontada. El barcelonés ha alcanzado las 23 respuestas correctas, superando a su rival, y ha seguido jugando con tranquilidad para intentar conquistar el bote de 1.300.000 euros.