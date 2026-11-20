El actor de reparto Alexander Haskin, conocido por sus apariciones en series como You (Netflix) y The Rookie (ABC), ha fallecido este 15 de noviembre a los 38 años tras ser rescatado del océano cerca del extremo oeste del muelle de Santa Mónica, en Los Ángeles.

Según confirmaba el Departamento de Policía de Santa Mónica a Los Angeles Times, los servicios de emergencia recibieron un aviso a las 16:06 horas alertando de la presencia de un hombre en el agua.

Los guardias portuarios del Departamento de Policía de Santa Mónica acudieron al lugar, sacaron a Haskin del mar, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y lo trasladaron hasta la cubierta del muelle, donde los paramédicos del Departamento de Bomberos de Santa Mónica continuaron intentando reanimarlo. Pese a los esfuerzos sanitarios, Haskin fue declarado muerto poco antes de las 17:00 horas, según detalló en un correo electrónico a Los Angeles Times el teniente Lewis Gilmour, portavoz policial.

De acuerdo con los registros de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, la causa exacta de su fallecimiento ha quedado pendiente de una investigación más exhaustiva.

Mientras la policía recaba testimonios de posibles testigos, Gilmour confirmó que las pesquisas preliminares no han hallado indicios sospechosos y desmintió los rumores que apuntaban a un posible altercado previo con otra persona: "Las pruebas demuestran que el hombre estaba solo y no interactuó con nadie en el período inmediatamente anterior al incidente. Las grabaciones de las cámaras de seguridad corroboran esta conclusión", declaraba el teniente Lewis Gilmour a Los Angeles Times.

Tras conocerse la noticia, el padre del intérprete, Dana Haskin (residente en Long Beach), recordaba a su hijo en declaraciones a Los Angeles Times como un "chico polifacético" con un gran sentido del humor y aficiones muy diversas, entre las que se encontraban la música, el ejercicio físico, la pesca, las operaciones bursátiles diarias y la actuación.

"Era un chico alegre. Le gustaba bromear y siempre se metía en líos, pero en el buen sentido", expresaba Dana Haskin al diario californiano.

Su padre explicaba además que la muerte resultó especialmente impactante para la familia porque nada les hacía presagiar un desenlace así. Según relataba a Los Angeles Times, la última vez que hablaron fue el sábado 13 de noviembre, cuando mantuvieron una conversación telefónica de casi una hora en la que Alexander (que vivía solo en un estudio del barrio chino de Los Ángeles) parecía encontrarse de buen ánimo y con muchas ganas de celebrar el Día de Acción de Gracias junto a los suyos.

Asimismo, Dana Haskin señalaba que su hijo le envió un breve mensaje de texto la misma mañana de su fallecimiento, aunque se negó a revelar su contenido.

Criado en Long Beach, Alexander Haskin sentía pasión por el piano y estudió música en el Long Beach City College antes de ingresar en las Fuerzas de Seguridad de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, cuerpo en el que estuvo destinado principalmente en Denver.

Tras abandonar la carrera militar, se volcó en el culturismo y la nutrición, trabajando como entrenador personal antes de descubrir su vocación por la interpretación, etapa en la que realizó numerosas audiciones, consiguió diversos papeles de reparto (como en You y The Rookie, según se ha visto en su propia cuenta de Instagram) y compartía con orgullo sus vídeos con toda su familia.