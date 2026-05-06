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Josep Borrell señala la amenaza mundial del bloqueo de Ormuz, y no es la energía: "Si no hay siembra no hay cosecha"

La Unión Europea ha alertado que la actual es la peor crisis energética de la historia. El ex alto representante de Asuntos Exteriores europeo analiza las peores consecuencias de la escasez de petróleo derivada de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Josep Borrell

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Andrés Pantoja
Publicado:

Las autoridades de la Unión Europea alertaban este martes sobre el estado de las reservas de combustible del continente, señalando que estamos ante la peor crisis energética de la historia.

Josep Borrell, exministro de exteriores español y antiguo jefe de la diplomacia europea, matiza que el alcance de esa escasez de crudo está supeditado a cuánto se extienda el actual bloqueo del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo. La incertidumbre sigue siendo alta, pese a la última decisión de Donald Trump, dada la volatilidad de su voluntad.

El problema no será echar gasolina

La escalada de precios de la gasolina y el diésel afecta desde hace cerca de dos meses a millones de conductores, y las aerolíneas cancelan y suben el importe de sus vuelos ante unas reservas de queroseno que podrían agotarse en un mes. Sin embargo Borrell señala una consecuencia directa de la falta de crudo en los mercados.

"Si no hay siembra no hay cosecha"

"No solamente es una crisis de energía. Si el bloqueo continúa va a haber una crisis de alimentos", expresaba el diplomático, que explicaba que del petróleo se obtienen importantísimos productos derivados como los fertilizantes. Borrell subrayaba que grandes zonas productoras que abastecen de cereales, entre otros, a buena parte del mundo, no tendrán posibilidad de sembrar, ni sacar adelante sus cosechas por la falta de esta vital sustancia. Ponía el foco en el África subsahariana, donde aseguraba que "no hay fertilizantes". Pasado el tiempo de siembra ya no hay otra solución que esperar a la temporada siguiente.

"Es más crítico, más peligroso, que el retraso en la entrega de unos cuantos litros más, o toneladas más, de combustible", concluía Borrell: "El problema no va a ser la energía, va a ser el alimento".

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