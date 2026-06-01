Antonio Orozco, muy emocionado ante “la magia” de esta talent: "Nos ha llegado a todos"

Judith llegaba al plató de La Voz Kids para hacer suya ‘El amor de mi vida’ de Camilo Sesto. Los cuatro coaches pulsaron el botón para girarse y disfrutar plenamente de la actuación; a pesar de que Luis Fonsi tuvo que enfrentar el bloqueo por parte de Edurne.

Una vez terminada la interpretación, Antonio Orozco quiso tener unas bonitas palabras con la talent. Y es que mientras la escuchaba cantar, el coach ya mostraba lo mucho que le estaba transmitiendo su voz. Una emoción que evidenció más si cabe al dirigirse directamente a Judith.

“La historia que tú estabas contando nos ha llegado a todos de una forma que se han olvidado hasta de preguntarte de dónde eres”, le decía el cantante. “Soy de Lleida”, respondía la joven, cuya ilusión estaba perfectamente plasmada en el rostro. “Esa es la magia”, continuaba el coach: “No dejes nunca de educar tu voz”.

A pesar de estas hermosas declaraciones, Judith finalmente elegía a Edurne para formar parte de su equipo. A fin de cuentas, ella era la responsable de haber eliminado a Fonsi de la ecuación y este bloqueo le ha valido para llevarse a la talent. ¡Dale play al vídeo y vuelve a ver este emotivo momento!

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