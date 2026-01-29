Antena3
José Peláez, sobre la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral por las víctimas del accidente de tren: "No entiende la aconfesionalidad del Estado"

El acto religioso en honor a los 45 fallecidos en el accidente de trenes de Adamuz ha sido foco de cierta controversia. Los Reyes presidirán el funeral al que sí acudirán la vicepresidenta María Jesús Montero, o el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Pedro Sánchez no.

José Peláez, ausencia Pedro Sánchez funeral

Andrés Pantoja
Publicado:

El periodista y colaborador de Espejo Público José Peláez ha mostrado incomprensión a la ausencia del presidente del Gobierno del funeral de este jueves que se celebra en Huelva en honor a las 4 víctimas mortales que ha dejó el accidente ferroviario en la localidad cordobesa de Adamuz. Pese a no ser un funeral de Estado -pospuesto por desavenencias con los familiares y afectados- esta ceremonia sí contará con la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia así como representantes de los gobiernos central y autonómico.

"El Estado no profesa ninguna religión, pero el pueblo sí"

"El lugar del Estado (...) debería ser estar con las víctimas"

José F. Peláez

Para el periodista existe un problema de concepto en el Ejecutivo respecto a la aconfesionalidad del Estado que recoge la Constitución: "Que un estado sea aconfesional significa que no profesa ninguna religión en concreto, no que deba apartarse per se de todo tipo de expresiones religiosas".

Yo creo que el lugar del Estado, encabezado por su majestad el Rey, de todo el Gobierno, con los ministros que lo deseen, debería ser estar con las víctimas", consideraba, al mismo tiempo que destacaba la polémica ausencia del presidente del Gobierno.

"No entiendo que hace Pedro Sánchez que no está ahí hoy, y que no está tampoco en el Senado dando explicaciones", ha sentenciado el periodista.

Fidel, familiar de víctima de Adamuz

La dura carta de Fidel a Pedro Sánchez tras perder a su madre en el accidente de Adamuz: "Hay que ser muy cobarde"

