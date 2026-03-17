"La sombra es muy larga": Ana Torroja recuerda sobre su etapa como vocalista de Mecano

Ana Torroja ha llegado a El Hormiguero con la elegancia y cercanía que la caracterizan. La artista ha compartido anécdotas de su trayectoria y ha protagonizado una charla llena de recuerdos y emoción.

En este momento, mientras charlaban sobre su nueva etapa musical, Pablo Motos le ha pedido que echase la vista atrás y recordase cómo fue su paso por Mecano. La invitada ha dicho que nunca se podrá soltar de la banda con la que saltó a la fama a principio de los 80' y ha revivido con mucho cariño aquellos años.

"La sombra de Mecano es muy larga", ha asegurado Ana afirmando que, pese a que se ha reinventado como artista ahora que ha seguido su carrera en solitario, el grupo de pop con el que comenzó siempre ocupará un lugar muy especial en su corazón. ¡Imperdible!