EL MOTOR QUE LOS MANTIENE UNIDOS
Cayetano Martínez de Irujo lo tiene claro: Eugenia Martínez de Irujo es el motor que mantiene unidos a sus hermanos
Cayetano Martínez de Irujo ha vuelto a ponerse ante las cámaras. En plena promoción de su libro La última duquesa en Sevilla, el aristócrata ha hablado sin tapujos sobre la situación familiar y ha asegurado que Eugenia es el motor que mantiene unidos a los hermanos.
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Si hay algo que caracteriza a Cayetano Martínez de Irujo es que no se muerde la lengua. En esta ocasión, el hijo de Cayetana Fitz-James Stuart, mas conocida como la Duquesa de Alba, ha vuelto a abrir la puerta de la intimidad familiar en pleno promoción de su libro, La última duquesa, una obra con la que pretende rendir homenaje a su madre y recordar episodios personales y familiares que marcaron la vida.
En un primer momento, el aristócrata intentó restar importancia a las ausencias en los actos conmemorativos. "Yo creo que han estado todos", aseguró, dando a entender que la familia había respondido a la altura del homenaje celebrado en el Palacio de Dueñas anteriormente.
Pero apenas unos segundos después, matizaba sus propias palabras: "Han faltado dos hermanos míos, hay que decir la verdad". Una frase con la que dejaba claro que la familia sigue teniendo sus altibajos.
Sin querer entrar en conflictos, Cayetano evitó señalar culpables, aunque dejó caer que desconoce los motivos. "No lo sé, no puedo juzgar los actos de los demás", comentaba, dejando en el aire si se trata de una cuestión de agenda… o de algo más.
Aun así, el Duque no pierde la esperanza y aprovechó para lanzar un mensaje. "Sería bonito que participasen en la última conferencia". Y es ahí donde entra en escena la figura clave de la familia: Eugenia Martínez de Irujo. Sin rodeos, Cayetano reconoció que es el motor que los une a todos: "Yo creo que fue Eugenia la que consigue eso".
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De hecho, el propio Cayetano no dudó en lanzarle un mensaje casi en tono de súplica, animándola a repetir la jugada. "Vamos a llamar desde aquí a decirle a Eugenia que vuelva a conseguirlo". Porque, según él, lograr esa imagen de unidad sería el mejor homenaje posible a su madre.
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