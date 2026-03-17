Si hay algo que caracteriza a Cayetano Martínez de Irujo es que no se muerde la lengua. En esta ocasión, el hijo de Cayetana Fitz-James Stuart, mas conocida como la Duquesa de Alba, ha vuelto a abrir la puerta de la intimidad familiar en pleno promoción de su libro, La última duquesa, una obra con la que pretende rendir homenaje a su madre y recordar episodios personales y familiares que marcaron la vida.

En un primer momento, el aristócrata intentó restar importancia a las ausencias en los actos conmemorativos. "Yo creo que han estado todos", aseguró, dando a entender que la familia había respondido a la altura del homenaje celebrado en el Palacio de Dueñas anteriormente.

Cayetano Martínez de Irujo en un evento presentando su libro | Gtres

Pero apenas unos segundos después, matizaba sus propias palabras: "Han faltado dos hermanos míos, hay que decir la verdad". Una frase con la que dejaba claro que la familia sigue teniendo sus altibajos.

Sin querer entrar en conflictos, Cayetano evitó señalar culpables, aunque dejó caer que desconoce los motivos. "No lo sé, no puedo juzgar los actos de los demás", comentaba, dejando en el aire si se trata de una cuestión de agenda… o de algo más.

Cayetano Martínez de Irujo hablando con la prensa | Europa Press

Aun así, el Duque no pierde la esperanza y aprovechó para lanzar un mensaje. "Sería bonito que participasen en la última conferencia". Y es ahí donde entra en escena la figura clave de la familia: Eugenia Martínez de Irujo. Sin rodeos, Cayetano reconoció que es el motor que los une a todos: "Yo creo que fue Eugenia la que consigue eso".

Eugenia Martínez de Irujo | Gtres

De hecho, el propio Cayetano no dudó en lanzarle un mensaje casi en tono de súplica, animándola a repetir la jugada. "Vamos a llamar desde aquí a decirle a Eugenia que vuelva a conseguirlo". Porque, según él, lograr esa imagen de unidad sería el mejor homenaje posible a su madre.